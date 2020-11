La insistencia de Karen a que su papá le diera el camión dio frutos un día cuando ella tenía 13 años. “Íbamos en un viaje a Guanacaste y en la entrada de una finca en Liberia, paró el camión y me lo dio. No podía creer que por fin me iba a dejar manejar, pero cuando caí en cuenta me asusté”, recordó la joven.