Dayanara Torres comparte emotiva historia que vivió su familia por explosión de olla de presión

Hace dos semanas, la familia de la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, sufrió un accidente por la explosión de una olla de presión, que les causó quemaduras de primer y segundo grado a su sobrino Santiago, su hermana Lela y su madre Luz.

Así lo reveló la actriz y cantante en sus redes sociales, con imágenes y videos de sus familiares que aún se continúan recuperando del accidente doméstico.

“Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a nuestro Dios. Un accidente con una olla de presión que explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado. Una pesadilla de la que todavía se están recuperando”, expresó Torres en su publicación.

Dayanara Torres comparte video de sus familiares recuperándose

En este video se puede observar al principal afectado del accidente, Santiago, quien recientemente cumplió 14 años. Para la cantante, su caso es admirable debido a la valentía con que ha afrontado el proceso de recuperación.

“Santiago, no existen palabras para explicar cuanto te admiro (...) Que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro nos ha llenado de más admiración. ¡Feliz cumpleaños mi Santi, you are my hero, mi campeón, mi maestro! Te amooooooo por siempre”, agregó.

La exreina de belleza también agradeció al personal médico del Hospital Florida Kendall, en Estados Unidos, el centro médico en donde se está recuperando su familia. Especialmente, le envió un mensaje conmovedor a la enferma Ariana, quien cuidó del adolescente en el proceso de reconstrucción de piel.

La cantante puertorriqueña también usó su perfil en Instagram para promover que sus seguidores sean donadores de piel, ya que según su experiencia eso salvó a su familia.