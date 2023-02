Sergio Ramírez: ‘Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo’

“Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo”, publicó el escritor Sergio Ramírez en su cuenta de Instagram este jueves 16 de febrero luego de que Daniel Ortega le quitara arbitrariamente su nacionalidad nicaragüense.

Ramírez y la escritora Gioconda Belli figuran dentro de la lista de las 94 personas a las que el régimen Ortega- Murillo despojó de su nacionalidad y les confiscó sus propiedades este miércoles 15 de febrero.

“Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener, mis memorias y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra”, agregó el escritor ante la noticia.

Entre la lista también figuran nombres de periodistas, sacerdotes y opositores exiliados como Carlos Fernando Chamorro; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; y el excomandante de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años ochenta, Luis Carrión.

Gioconda Belli y Sergio Ramírez tienen una larga trayectoria como escritores. Ambos residen actualmente en España. (Jose Cordero)

Al igual que Ramírez, ante la reciente medida del régimen, la escritora Gioconda Belli se manifestó en sus redes sociales, donde compartió algunos versos de su poema Nicaragua.

“Arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan. Te cuento cuentos en la esquina de mi almohada. Te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza”, dice un extracto que publicó en Twitter.

Y añadió: “Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos”.

“Y te amo patria de mis sueños y mis penas. Y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto. Susurrarte esperanzas y prometerte curas y encants que te salven”, finalizó.

Belli es una poeta y novelista de 74 años. Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948 y es hija de un empresario y una artista. Es autora de obras como Sobre la grama (poesía, 1972), La mujer habitada (novela, 1988) y El pergamino de la seducción (2005).

Vivió en Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y actualmente reside como exiliada en Madrid, España, por segunda ocasión.

“(...) intentamos convencer a la dirección nacional, a Daniel Ortega, de que teníamos que reformular al Frente Sandinista, rescatar la parte de las ideas más reformadoras de la sociedad, pero perder esa vena autoritaria y centralista; Daniel Ortega lo que hizo fue desprestigiarnos, aislarnos, apartarnos”, decía en el 2019 la escritora en una entrevista con La Nación.

Gioconda Belli es una escritora, poeta y novelista de 74 años. (Jose Cordero)

La autora añadió que conforme pasó el tiempo vio lo que hacía Ortega, la obsesión que tenía por el poder, y cómo “se fue despojando de todos los valores revolucionarios; se quedó con el lenguaje, el artificio, los símbolos (la bandera, etc.), pero ya completamente vacíos de contenido”.

“Tenía la convicción de que si Daniel Ortega volvía al poder, se iba a quedar y no iba a haber manera de quitarlo de allí, así que participé activamente en la campaña contra Daniel Ortega en el 2006 (...). Fuimos viendo cómo fue centralizando el poder. Pero yo nunca imaginé que iba a llegar a los niveles de crueldad, saña, falta de compasión. Estar dispuestos a quemar el país para conservar el poder; a que se destruya, haya más muertos, más gente presa. Ha sido un proceso sumamente aterrorizante”, decía a La Nación.

Un segundo exilio

Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes 2017 y escritor y periodista de 80 años, vive su segundo exilio en España, pues en setiembre del 2021 fue acusado por supuestos delitos de incitación al odio y lavado de dinero por Daniel Ortega.

Sergio Ramírez vivió en Costa Rica 14 años. (Alonso Tenorio)

“Dentro de la tragedia que vive Nicaragua, la mía no es la peor de las tragedias. La peor de las tragedias es la gente que está injustamente presa sin haber cometido ningún delito, encerrados, sin ver la luz del sol, sin recibir visitas de familia, sin un libro ni acceso a una hoja de papel. Imagino lo que es siendo uno escritor y no tener una hoja de papel ni un lápiz y tener que estar inventando argumentos narrativos y grabándolos en la cabeza, encerrado con uno mismo. Es donde yo estaría si no hubiese salido. Seguramente estaría en esa cárcel del Chipote”, decía en entrevista con La Nación en el 2022.

En ese entonces el novelista, quien vivió por más de 14 años en Costa Rica y suma más de seis décadas de trayectoria, también hizo referencia a quienes tienen que salir de Nicaragua “con lo que tienen puesto”.

“Se van a pie a Costa Rica huyendo o atraviesan México, logran llegar al río Grande y mueren ahogados o asfixiados dentro de furgones de carga cerrados y los abandonan los coyotes. Ese éxodo forzado por las circunstancias políticas, porque la gente está huyendo ahora Nicaragua no solo por las circunstancias económicas, sino cada vez más por las circunstancias políticas (...). Y la utilidad que yo le puedo dar a mis palabras es convertirme en voz de los que no tienen voz. Tanta gente que huye y no puede expresarse, pero si yo puedo expresarme en nombre de ellos porque tengo la voz. Ese es mi papel como escritor”, añadía.

Sergio Ramírez nació el 5 de agosto de 1942 Masatepe, Nicaragua, y es fundador del afamado festival Centroamérica Cuenta.

Entre algunas de sus famosas obras se encuentran Margarita, está linda la mar, Mil y una noches y Ya nadie llora por mí.