”Mirá, yo escribo poesía mientras estoy escribiendo novela porque la poesía no es un trabajo como la novela, en que me pongo a trabajar todos los días, sino que la poesía me sucede. Esos poemas que me suceden, yo los escribo y los meto en la computadora. Cuando termino de escribir una novela, me pongo a revisar lo que he hecho y veo si hay un libro o no hay un libro, y me pongo a trabajar. Ahora, he estado recogiendo los poemas que hice mientras escribía Las fiebres de la memoria y sí creo que tengo un libro; tengo que trabajar en él”.