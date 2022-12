Miami Art Week: la exposición ‘trampa’ de Leandro Erlich que no se puede perder si visita la ciudad

Nada es lo que parece, o al menos eso nos hace creer el artista argentino Leandro Erlich, creador al que hay que ver al menos una vez en la vida por lo sorpresiva que resulta su propuesta. Actualmente, una de sus exhibiciones está exhibida en el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y se estrenó durante la Miami Art Week.

Durante el Lexus in Design, llevado a cabo en el marco de la semana del arte de Miami, se realizó una visita para conocer Liminal, la muestra de 16 obras del argentino que permite sentirse sobre o debajo de una piscina sin mojarse. Y es que de eso trata esta propuesta que, además de interactiva, es absolutamente sorprendente porque reta al espectador a replantearse si los espacios conocidos son realmente lo que parecen.

La piscina de 'Liminal', de Leandro Erlich, es alucinante. Foto: PAMM

“Desde fines de la década de 1990, Leandro Erlich (1973, Buenos Aires) ha desarrollado una producción de esculturas en técnica mixta e instalaciones de ubicación específica, donde utiliza la apariencia de elementos arquitectónicos cotidianos como trampa perceptual para adentrar al espectador desprevenido en paradojas visuales que socavan hábilmente las certezas que apuntalan su interpretación visual de mundo”, describe la sinopsis de la obra.

Liminal es la primera muestra antológica de Erlich en Estados Unidos y estará disponible en el recinto, conocido por albergar arte moderno y contemporáneo, hasta septiembre del 2023. La muestra presenta encuentros concretos que podrían ocurrir en un día común y corriente en un ascensor, una ventana, un aula, una peluquería, una acera, una piscina, una lavandería o un jardín interior. La magia de esta propuesta es que cada uno de estos espacios permiten vivencias en mundos paralelos.

Cuando creemos que estamos en un lugar, realmente estamos en otro gracias a la ubicación de espejos o de objetos simétricamente colocados que nos hacen creer que son un reflejo.

La obra de Leandro Erlich hace que el espectador se replantee si lo que ve es lo que cree. Foto: PAMM

Liminal agrupa 20 años de trabajo de Erlich, conocido por su interés de crear interacción del público con el arte.

En la muestra se puede disfrutar de la piscina que permite ver debajo el agua a personas que en realidad están un piso más abajo observado, a través del líquido, a quienes están arriba. Es alucinante.

También está disponible la peluquería, en la que lo que parece un espejo es realmente una ventana; y el salón de clases, que al sentarse en el pupitre de un aula es posible verse reflejada en el recinto de al lado.

Otras obras de la muestra dan la impresión de ver una nube atrapada y más, sin embargo, la obra más sorprendente es la de la piscina.

“El título de la exposición alude a estos espacios, sugiriendo un merodeo perceptual justo al borde de un cruce, a punto de entrar en un nuevo destino o estado de existencia. En la obra de Erlich, lo inesperado siempre llega envuelto en lo familiar, como reflejos de una realidad posible donde las ventanas se convierten en espejos (y viceversa),

“Las paredes ocultan espejos unidireccionales, las escaleras no llevan a ninguna parte, varios ascensores se detienen en un mismo punto, los espectadores pasivos descubren que son participantes activos, las nubes adquieren materialidad y la solidez del espacio urbano construido resulta ser la cubierta ilusoria que esconde mundos secretos bajo la acera”, se detalla antes de empezar el recorrido.

No es lo mismo leerlo que vivirlo.

Leandro Erlich comentó, según replica Infobae, que nunca crea obras o proyectos sin tener la participación del público en el centro de la experiencia o sin tomar en cuenta el ambiente que les rodea.

'El fin de la imaginación' puede verse en el The Bass Museum hasta mayo del 2023. Foto: The Bass

“La arquitectura suele ser un elemento clave en mi trabajo, e incorporo lenguaje de la arquitectura local y las construcciones culturales que animan mi práctica”, agregó.

El PAMM informó que esta Liminal fue seleccionada y organizada por el curador invitado de Nueva York, Dan Cameron.

El museo, que cuenta con vistas a la bahía Vizcaína, está abierto los lunes, jueves, viernes y domingos de 11 a. m. a 6 p. m.

No se pierda The Bass Museum Copiado!

En el marco del Miami Art Week y del Lexus in Design también fue posible adentrarse en el arte expuesto en The Bass Museum. En el recinto, las personas son recibidas por Welcome Wall, de Pascale Marthine Tayou, una obra luminosa en la que varios rótulos intermitentes les dan la bienvenida a los visitantes en más de 70 idiomas, entre los que destacan el inglés, español, francés y ruso; así como cherokee, tagalo, tamil y yoruba.

La obra enfatiza en la conexión entre la humanidad.

En el segundo piso de The Bass está El fin de la imaginación, inmensa obra de Adrián Villar Rojas en colaboración con Mariana Telleria. La misma estará expuesta hasta mayo del 2023. Esta muestra contiene prominentes esculturas elaboradas con arcilla.

En la muestra, que representa a los seres humanos, lo que dejamos atrás y nuestro legado, sobresalen dos obras que desafían las nociones contemporáneas de monumentos y memoriales.

“La exposición invita a los espectadores a ser exploradores del microcosmos impredecible mientras indagan cuestiones existenciales relacionadas con la temporalidad de la humanidad y lo efímero de la naturaleza”, reseña The Bass Museum.

El boleto para ingresar a The Bass Museum tiene un costo de $15. Adultos mayores y estudiantes pagan $8 y las personas con alguna condición de discapacidad pueden ingresar gratis.