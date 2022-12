Miami no es solo fiesta, compras y lujo: también es arte

Miami, Florida. Vitrinas iluminadas, palmeras abrazadas por luces navideñas, variados acentos resonando, tiendas de todas las marcas unidas en avenidas y autos de lujo. Nada podría sonar más a Miami, sin embargo, en esta puntual lista se ausenta una integrante que desde los 2000 se ha posicionado: el arte.

Sí, esta turística y calurosa ciudad estadounidense es más que shopping y fiesta.

Entre el 29 de noviembre y el 1.° de diciembre, en el marco de la semana del arte y el diseño de Miami, Lexus in Design ofreció una experiencia que mostró cómo el arte es un ingrediente imperdible al visitar esta urbe de Florida. La marca no solamente respalda la actividad, sino que participa activamente: este año presentó, de la mano de la arquitecta y diseñadora Suchi Reddy, la instalación Shaped by Air.

Miami Design District alberga las mejores tiendas de marcas de lujo, pero además mucha gastronomía y sobre todo, arte. En el sitio se ubica el prestigioso Instituto Contemporáneo del Arte (ICA).

El 1.° de diciembre abrió para el público el Art Basel, plato fuerte de la semana, en el Miami Convention Center. El recinto albergó decenas de obras de arte modernas y contemporáneas: sin duda hay una para cada gusto. El evento tiene como sede principal esta ciudad, sin embargo, la fiesta se extiende por Europa y Latinoamérica con 250 galerías participantes.

Ingresar al Miami Convention Center es adentrarse en un mundo de colores, formas y de distintos pensamientos. Si cada cabeza es un planeta, el Art Basel es el universo donde converge la creatividad con la que los artistas transmiten emociones abstractas y a veces explícitas. En enormes habitaciones edificadas en blanco sobresalen sus expresiones.

‘Shaped by Air’, la obra de Suchi Reddy inspirada en un carro que vislumbra el futuro

Las obras Waterdrops de Tschang-Yeul Kim; Show Girls de John Wesley; Numbers an Trees de Charles Gaines, y Tall Exterior de Milano Chow son imperdibles en este recorrido.

Otras muestras destacadas que hay que detenerse a apreciar en el Art Basel son Untitled de Rachel Whiteread; Among Wires and Blind de Mark Bradford, y Spine d’ acacia de Giuseppe Penone.

En el marco de la Miami Art Week 2022, la organización sin fines de lucro que promueve un arte accesible, Faena Art, presentó la instalación de imágenes de Paula de Solminihac, ‘Morning Glory’ en Miami Beach. Foto: Oriol Tarridas Fotografía/ Faena Art

Un aire diferente

Claro que en Miami sobresalen las compras, las mujeres con atuendos sofisticados y hombres que visten a veces elegantes y otras más distendidos. Algunas personas caminan por la Avenida gastronómica y comercial de Lincoln Road serenas junto a sus perros, pero la gran mayoría de quienes se desplazan, a pie o en scooters eléctricos, sobresalen los que cargan libros de artes o guías para vivir esta semana tan esperada.

En estos días llama la atención cómo en los alrededores del Design District, la zona en la que se tienen de vecinas las grandes casas de lujo de la moda, la gran estrella es el Instituto Contemporáneo del Arte de Miami (ICA). Allí se presentó y se mantiene la instalación Shaped by Air y se acompaña de otras muestras que juntas remozan el jardín que se torna un museo a cielo abierto.

Personas de variadas nacionalidades, edades y gustos comparten el ver el arte como forma de vida, como distracción y alegría. La playa de Miami Beach se preparó para la gran semana y esculturas de arena anuncian el acontecimiento.

‘Shaped by Air’ puede verse hasta el 11 de diciembre en el jardín del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA). Foto: Steve Benisty

Rodeada de arena, de mar y de edificios de inspiración Art Deco, en otra zona de la playa se alojó una instalación que tiene como fin acercar a las personas al arte. En el marco del Miami Art Week, Faene Art presenta Morning Glory, de la artista Paula de Solminihac, quien creó en la zona una muestra interactiva de flores gigantes de madera que invitan “al mundo humano y al natural a conectar”.

Morning Glory puede apreciarse, tocarse y hasta descansar en ella. Cuando la playa esté cerrada, la obra se iluminará generando “una experiencia sensorial completamente distinta a la vivida por el día”, se detalló.

Durante la semana del arte, el tráfico que es usual en horas pico de mantiene durante el día y las ocupaciones en los hoteles se satura por el turismo… un turismo de arte.