“En lo personal, no me gustan los monólogos dramáticos, así que la música le da mucha fluidez al espectáculo. Frida, a pesar de que sufrió muchísimo, eso no es lo que las mujeres amamos de ella; amamos su irreverencia, la manera de transgredir su dolor, la manera de cómo se reinventaba, la música que ella amaba. En el monólogo lo que hice fue encontrar los puntos comunes en los cuales las mujeres nos identificamos con Frida”, explicó Martínez en una entrevista previa con Viva.