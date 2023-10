Jon Fosse: el Nobel de Literatura 2023 no es tan popular en Costa Rica

En las ondas culturales de Costa Rica, el nombre de Jon Fosse no resuena con la misma familiaridad que el de algunos autores más difundidos en el país.

A pesar de ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2023, las obras y la figura del dramaturgo noruego no han alcanzado una presencia destacada en la cultura literaria costarricense.

A la luz de su reconocimiento, La Nación realizó un diagnóstico sobre la disponibilidad de sus libros y la escasez de representación de sus montajes teatrales en el circuito artístico nacional.

Contexto sobre Fosse y el Nobel

Jon Fosse ganó el Nobel de Literatura por encima de otros nombres que aparecían como favoritos, como Can Xue y Mircea Catarescu. (OLE BERG-RUSTEN/AFP)

Jon Fosse, dramaturgo noruego, ha logrado obtener el reconocimiento de la Academia Sueca en 2023 por su innovación artística en el ámbito teatral y literario.

Su estilo minimalista y “su habilidad para expresar lo indecible”, según expresó la academia, le han otorgado un lugar destacado en la escena internacional, especialmente en Europa.

A pesar de su reconocimiento internacional y la importancia que tiene en la escena literaria global, se podría decir que Jon Fosse no ha logrado encontrar una presencia destacada en Costa Rica.

Sus obras no son comúnmente encontradas en librerías locales y los montajes de sus piezas teatrales son escasos en el país.

Esta falta de notoriedad puede deberse a diversos factores, incluyendo la preferencia de los lectores por otros estilos literarios, la falta de traducciones accesibles al español y la relación de De Conatus (la editorial que traduce a Fosse al español) y sus vínculos con los circuitos libreros nacionales.

'The Name' es uno de los montajes más populares de Jon Fosse. Esta representación se hizo en Francia. (Isabel Rancier)

En el ámbito teatral costarricense, la presencia de montajes recientes inspirados en las obras del dramaturgo noruego también se muestra escasa.

Tobías Ovares, crítico teatral que ha mantenido un radar sobre la producción teatral en Costa Rica desde 2010, confirma esta percepción.

Según sus investigaciones y reseñas, no se ha identificado ningún montaje basado en las obras de Fosse en el país. “Al menos desde el tiempo en que llevo revisando la actividad teatral, no logro identificar algún espectáculo teatral. No ha sido tan frecuente en Costa Rica”, expresa Ovares.

Esto sugiere que el país no forma parte del auge teatral que Fosse ha experimentado a nivel global, a pesar de que, según datos de su editorial noruega Samlaget, sus obras han sido representadas en más de mil ocasiones en todo el mundo.

Kyle Boza, dramaturgo costarricense, confirma esa percepción que da Ovares. “No recuerdo, al menos en la historia reciente, algún montaje de Fosse en el país”, asegura.

Títulos como ‘Alguien va a venir’, ‘Melancolía’, ‘Septología’ y ‘Mañana y tarde’ están traducidos al español por el sello De Conatus.

Fosse y sus libros

Esta es la edición del libro 'Yo es otro', de Jon Fosse, que tiene disponible Libros Duluoz en Costa Rica. Foto: Editorial De Conatus

Si bien la escasez de montajes inspirados en la obra de Jon Fosse es evidente en el ámbito teatral, en el caso de los libros la situación guarda similitud. En un sondeo realizado por La Nación en más de trece librerías de San José, Heredia y Alajuela, solo se encontró un título del autor noruego: Yo es otro.

Esta obra corresponde a la tercera entrega de los volúmenes de Septología, una novela metafísica que aborda temáticas como el amor, Dios, la amistad y el transcurso del tiempo.

Yo es otro puede adquirirse en Libros Duluoz, ubicada frente al parqueo techado del Auto Mercado de Los Yoses, a un costo de ¢19.700. La librería también brinda la opción de solicitar los otros títulos del autor por encargo, con un tiempo de entrega estimado de entre 4 y 6 semanas.

Librería Internacional, uno de los establecimientos más grandes del país, anunció que próximamente traerán distintas publicaciones de Fosse. “Pronto sus libros estarán disponibles en todas nuestras librerías”, anunció la empresa en redes sociales.

Además, existe la alternativa de adquirir sus libros a través de plataformas de compra en línea como Amazon. Esta plataforma brinda acceso a una amplia selección de títulos del autor noruego, permitiendo a los lectores explorar su prolífica producción literaria.

Asimismo, solicitar los libros por encargo en otras librerías locales es una opción viable para acceder a más obras del escritor. Por ejemplo, puede hacer sus encargos personalizados a la Librería Andante llamando al teléfono 2253-1876 o bien en Libros Duluoz al número 2101-9600.