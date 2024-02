Ingeniero tico que logró vender más de 2.000 libros en Costa Rica lanza su nuevo libro

El autor de superventas en Costa Rica, Daniel Fernández, lanzará al mercado su más reciente obra literaria, Las vidas de un día, con la que espera cautivar nuevamente a sus lectores.

El evento de presentación del libro se efectuará el viernes 16 de febrero, a las 7 p. m., en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante. “Me siento más emocionado que nunca”, adelanta el autor.

Daniel Fernández se ha convertido en un particular fenómeno literario en Costa Rica, destacándose por el éxito de sus obras anteriores. Aunque su carrera inicial fue la ingeniería industrial, rápidamente se vio atrapado por los encantos de la escritura creativa.

Su primer libro, Tale of Two Brothers, lanzado en diciembre del 2018, logró vender más de 800 ejemplares, marcando un inicio promisorio y, por qué no decirlo, poco habitual en las ventas de un título nacional.

Daniel Fernández, además de autor, es el fundador de la feria de libros llamada BOOKAFEST. Foto: Cortesía

El segundo libro llamado Testigo de mi muerte, lanzado en agosto de 2020, continuó el éxito de Fernández al superar los 900 ejemplares vendidos.

El autor no se detuvo ahí; en noviembre de 2021 lanzó la versión en español de su primer libro bajo el título Travesía de dos hermanos, logrando más de 450 ventas.

Ahora, Fernández presenta Las vidas de un día, un cuentario inspirado en su novela Testigo de mi muerte. De hecho, el costarricense ya ha alcanzado la cifra de más de 100 ejemplares vendidos en preventa, lo que subraya el fervor y la anticipación de lectores ansiosos por sumergirse en su nueva creación. Ante esta fiebre, Fernández conversó con Viva.

Daniel Fernández posa junto a una lectora, quien consiguió su nuevo libro en preventa. Foto: Cortesía

—¿Cómo surgen las primeras ideas o concepciones de este nuevo libro?

—Mis libros nacen de una idea abstracta, la cual transformo en un concepto con la pregunta de ¿qué pasaría si…?. En este caso, Las vidas de un día nació del concepto de ¿qué pasaría si un narrador sobrenatural solo vive 24 horas y en ese tiempo observa distintas situaciones que acontecen en un mismo barrio?

—Las vidas de un día es un gran título. ¿Cómo se conecta cada una de las historias con el título del cuentario?

—Mis libros nacen con el título, a diferencia de otros colegas que crean el título al finalizar la obra. Los doce relatos de Las vidas de un día se conectan porque el narrador es un ser sobrenatural que solo vive 24 horas y su obligación es observar a los seres humanos y reportar sus hallazgos al Consejo de Superiores. Esto es lo que ata Las vidas de un día a mi bestseller Testigo de mi muerte.

—Como autor, usted venía de las novelas y ahora presenta un cuentario. ¿Cómo fue ese cambio de formato? ¿Fue con intención o surgió orgánicamente?

—Te soy sincero, le tenía temor a este cambio. Pensaba en si sería capaz de sintetizar una historia en 5-10 páginas cuando estaba acostumbrado a hacerlo en 250-350 páginas. Me lo puse como un reto intencionado, pero la escritura de este estilo me fascinó. Disfruté mucho llevar tantas historias a un mismo libro, explorando cuatro géneros literarios distintos, estilos de narración y construcción de escenas completamente diferentes.

—¿Qué estaba leyendo o qué productos culturales consumió durante el proceso creativo de Las vidas de un día?

—Yo intento leer un libro de ocio, seguido de un libro de aprendizaje. Entonces, mientras lo escribía, leí Good to Great, de James Collins. Lo que definitivamente influyó en mi proceso de creación es que mientras lo escribí en noviembre del 2023, estaba organizando BOOKAFEST, mi festival de autorías y emprendimientos. Por lo tanto, escribir Las vidas de un día se vio completamente influenciado por esa motivación que me da organizar este evento.

Así se ve la portada del libro 'Las vidas de un día', cuarta publicación del costarricense Daniel Fernández. Foto: Cortesía

—El cuento como género representa todo un desafío en lograr profundidad en menos páginas que una novela. ¿Qué decisiones de estilo tomó para lograr ese cometido?

—Como te decía era algo que temía no lograr. Utilizar un narrador que solo vive 24 horas me ayudó muchísimo porque dado que su existencia tiene un tiempo tan limitado, me obligó a escribir relatos con un sentido inconsciente de urgencia. Por lo que, aunque el lector encontrará cuatro géneros literarios distintos (contemporáneo, fantasía, suspenso y terror) todos comparten un ritmo de lectura acelerado por la premura del narrador en capturar la mayor cantidad de información antes de que acabe su tiempo en la Tierra.

—La fantasía parece ser importante en tu obra. Resulta curioso, ya que los elementos fantásticos se han vuelto muy populares en la literatura durante, al menos, el último lustro. ¿Cómo decidió incorporarlo para los cuentos?

—La fantasía me encanta. Como habrás notado, existe en Testigo de mi muerte en la forma del narrador y en Travesía de dos hermanos en la forma de poderes mágicos. Cuando decidí que Las vidas de un día estaría atado a Testigo de mi muerte, decidí incluir la fantasía en el narrador y utilizar este nuevo libro para ampliar más sobre Los Observadores, el Consejo de Superiores, e incluso sobre Hey-Lix, el narrador misterioso de Testigo de mi muerte.

Además, los tres relatos de la sección llamada ‘La mañana’ son de fantasía pura. Mi preferido, aquí en confianza, es Navegando lo desconocido, donde el narrador entra a la imaginación de una niña que visualiza una batalla contra un Pokémon en busca de un tesoro escondido.

—Sus libros anteriores han gozado de mucha salud en ventas y recepción. ¿Qué expectativa tiene para este nuevo libro?

—Todo libro es un proyecto nuevo, por lo que suelo ser conservador (con las expectativas), pero estoy muy ilusionado. Al estar atado a mi libro más vendido, Testigo de mi muerte, sospecho que puede tener una recepción buena. Espero que así sea.

El libro ya está a la venta

Puede conseguir Las vidas de un día directamente con el autor, ya sea escribiéndole en sus redes sociales al Instagram @authordanielfernandezmasis) o por la tienda en línea authordanielfernandez.com/store.

El libro en tapa suave sale en ₡8.000 y en tapa dura en ₡13.000, incluyendo firma, dedicatoria y separador de libros. El libro pronto llegará a librerías del país.

Puede asistir a la presentación del libro el viernes 16 de febrero, a las 7 p. m., en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante. Habrá lectura, conversatorio, rifas, regalías y otras sorpresas.