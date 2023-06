De cómo un ingeniero industrial hizo su propia feria literaria y vende cientos de libros

Desde el 2018, Daniel Fernández ha logrado sacudir la industria editorial. Su nombre, de hecho, no provenía de las letras, sino de un mundo que, en el papel, se mira más lejano.

De profesión es ingeniero industrial y trabaja en el sector agrícola con biotecnología, algo que suena distante a estar en una computadora y dejarse llevar por la infinidad de mundos que tienen la ficción.

Su día a día demuestra que ambos mundos pueden comulgar pues Daniel es autor de dos libros llamados The Tale of Two Brothers (2018), una aventura posapocalíptica, y Testigo de mi muerte (2020), un thriller periodístico.

LEA MÁS: ‘Sun Wukong: Relatos del Rey Mono’: Un cómic costarricense de talla internacional

Fernández incursiona en la gestión cultural con un festival literario que tendrá a más de 45 expositores este fin de mes. Foto: Cortesía

Entre ambos ha logrado vender más de 1.800 ejemplares, una cifra nada despreciable en un medio como el costarricense. Tal empuje lo hizo planear el BookAFest, un nuevo evento anual de literatura que tendrá su primera edición el 24 y 25 de junio en Utopia Central House, en San Pedro, y donde se exhibirán autores nacionales y distintos emprendimientos de diseño.

Ante el fenómeno que ha desatado y su particular historia de vida, Fernández comparte los secretos de su éxito, así como algunos consejos para aspirantes a la escritura.

—La escritura no es tu único oficio. ¿Cómo la literatura se insertó en tu vida?

—La literatura ha sido una pasión que he disfrutado desde joven como lector. Al entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar Ingeniería Industrial, sabía que vendrían 5 o 6 años de estudios en español, por lo que quise aventurarme a escribir un libro en inglés: Tale of Two Brothers.

”Esta novela fusiona mi amor por la lectura junto con mi deseo de seguir practicando inglés y logré crear una novela que se enfoca en la familia como valor central para sobrevivir en un mundo apocalíptico y distópico”.

LEA MÁS: Pride Costa Rica 2023: ¿Cómo se celebrará el Mes del Orgullo LGBTIQ+?

Daniel Fernández asegura que la escritura debe ser vista con un lente de mercadeo para alcanzar más lectores. Foto: Cortesía.

—La novela ha sido muy bien recibida, ¿cómo esa aventura literaria te llevó a planear una feria de libros y pensarte más como gestor cultural?

—Me encanta pensar que este esfuerzo me lleva hacia ser un gestor cultural, porque aún no me siento así. La razón es porque a lo largo de mi carrera he vivido muchas experiencias en festivales y ferias, así como amistades con autores y autoras colegas.

”Mi conclusión es que existen tres tipos de espacios: 1) ferias gigantes con un costo de participación muy elevado y prohibitivo para la mayoría, 2) ferias gigantes, gratuitas, apoyadas por el Ministerio de Cultura, pero con un proceso de selección que limita la participación de algunos autores y autoras independientes, y 3) pequeñas ferias de bajo costo o gratuitas cuyo esfuerzo promocional es muy bajo por temas presupuestarios, por lo que la asistencia y las ventas consecuentes son mínimas.

”BookAFest es la búsqueda para que tantos autores y autoras con los que comparto mi día a día tengan lo mejor de todos los mundos. Una feria cuyo costo de participación es accesible, pero cuya inversión se utiliza para promoción en redes sociales, rotulación, volanteo, email marketing y mucho más para lograr una asistencia masiva. De esta manera, buscamos asegurar que la participación sea altamente rentable, mientras que sea un espacio agradable para los lectores y las lectoras que asistirán.

LEA MÁS: ‘La poesía no tendrá fin’: Adriano Corrales reflexiona sobre el arte después de la pandemia

—Sería bueno entrar en detalle sobre tus libros. ¿Cuándo salieron y por qué sentís que cada uno ha impactado?

—Tale of Two Brothers es mi primera obra, una novela distópica y de fantasía en inglés que publiqué en diciembre del 2018. Este me cambió la vida porque la cantidad de amistades, aprendizajes, experiencias y oportunidades de negocio que me ha traído la literatura son maravillosas. Y no serían posibles si no hubiese tomado la decisión de escribir y publicar mi primera novela.

”Cuando terminé Tale of Two Brothers me di cuenta de que amaba escribir, amaba interactuar con mis lectores y lectoras, y quería seguirlo haciendo por toda mi vida. De los cientos de ideas que se me ocurrían, elegí escribir Testigo de mi muerte y lo publiqué en agosto del 2020. Este libro me permitió entrar con mucha fuerza al mercado nacional al ser en español.

”Además, ya con dos libros empecé a participar en ferias de libros como expositor y me ha permitido vivir experiencias totalmente nuevas, emocionantes, donde me doy cuenta de lo valiosos que son mis libros en los ojos de los lectores y las lectoras.

”Luego lancé Travesía de dos hermanos, que es la traducción de Tale of Two Brothers, y la publiqué en noviembre del 2021. Este libro me introdujo a la experiencia de traducir, que fue un reto abrumador que logré superar con mucha perseverancia. Me demostró que puedo ser totalmente independiente en este arte y seguir escribiendo en ambos idiomas.

La primera edición del BookAFest se realizará este 24 y 25 de junio en Utopia Central House, San Pedro. La entrada es gratuita.

—Tus libros han llegado a más de 1.800 personas. ¿Cómo se dio ese alcance?

—Lo que siempre comento con mis colegas es que esto debemos verlo como un emprendimiento, no solo como una actividad artística. Por esta razón debemos trabajar una campaña de prelanzamiento y expectativas (preventa), tenemos que diseñar planes de contenido basados en nuestra estrategia de mercadeo, destinar un presupuesto para invertir en pauta en redes sociales y para participar en festivales y ferias, entre otras estrategias y tácticas mercadológicas para dar a conocer nuestro libro.

“Si solo escribimos y nos sentamos en nuestra casa a esperar que los lectores y las lectoras encuentren nuestros libros, somos dependientes de un golpe de suerte.

”Siento que conectar con el público es algo alcanzable y estoy seguro de que mis colegas podrán superarlo ampliamente y abrir más espacio para la literatura costarricense”.

Estas son las portadas de los dos libros de Daniel Fernández, ambos disponibles en tapa blanda y tapa dura. Foto: Sitio Web Oficial

—¿Cuán optimista te sentís con el ecosistema editorial y lector del país?

—Decidí publicar independiente porque quise tener un control total económico, creativo y mercadológico sobre mis libros. Publicar por Amazon Kindle Direct Publishing es una maravilla, que es gratuita, sencilla y casi inmediata. Me encanta que nuestro país nos permita utilizar esta opción e importar nuestros propios libros de manera muy competitiva.

”Ahora bien, en el sector editorial hay muchas opciones locales muy interesantes. Hay editoriales tradicionales de gran tamaño que ofrecen excelente calidad de edición, diseño, maquetación y alcance comercial a nivel nacional e internacional. También hay opciones de menor tamaño que están innovando, incluso publicando por Amazon los libros de sus autores y autoras asociadas y comercializando bajo un sello editorial.

”Siento que es un ecosistema que está progresivamente evolucionando para integrar nuevos actores con innovación en sus servicios al lado de editoriales tradicionales de mayor renombre y trayectoria, siempre al lado de los que decidimos trabajar de manera independiente.

”Lo único que desearía es que todos y todas comprendamos que hay mucho espacio para cada actor del gremio, ya que existen algunas personas puntuales que compiten de manera muy agresiva creyendo que un lector o lectora lee solo un libro a la vez o al año. En realidad, todos podemos colaborar y coexistir en este espacio, haciendo crecer la literatura costarricense. Competencia sana y colaboración para crecer juntos, eso es lo que me gustaría ver más”.