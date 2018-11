–Por supuesto. Estoy acostumbrado a esos desniveles. Hay personas que acosan en la web y yo no me dejo llevar. Leo estos mensajes y los borro. No me dejo llevar porque en esos casos hay otras intenciones. Por dicha nunca se ha llegado a la agresión física. Yo sabía en lo que me metía cuando decidí dedicarme a esto, nunca ha sido un problema. Soy una figura pública y asumo mi lugar.