–Definitivamente. El sueño americano que conocieron nuestros primeros migrantes dejó de existir. Incluso, los migrantes europeos del siglo XX eran bienvenidos y lo que propusieron se volvió moda, se volvió algo bueno. Ya hemos dicho muchas veces que Estados Unidos es un país que no sería el mismo si no es por los migrantes... Hace un par de noches vimos la película de Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody) y yo tenía la noción de que él era de familia de migrantes, pero no sabía que había migrado de adolescente a Inglaterra. ¿Qué hubiese pasado si a este gran migrante se le cortan las alas? Nos lo seguiremos preguntando mientras exista la repelencia a la pobreza, con racismo, con la lectura errónea de que solo algunos somos seres humanos.