–Yo empecé en el 2003 a publicar. Son tantos años publicando poesía… Nosotros veníamos del mundo del Madrid divertido, de la movida, y desarrollamos galería de arte, una revista sobre la noche madrileña, habíamos hecho hasta ballet… En eso, llega ese momento en la vida en que lo único que me interesaba era editar poesía. El día que estrenamos un ballet en Madrid lo decidí. Quería editar poesía, no prosa, no best seller, no libros maravillosos… Así que, tras tantos años, ser editor es buscar la manera de seguir haciendo lo que quiero.