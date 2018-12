“Intuitivamente desarrollé el hábito de relacionarme con Mercedes Sosa como madre. Imaginándola como una madre compasiva, cariñosa y reconfortante creó una respuesta positiva que me calmó y promovió mi recuperación, tanto física como emocionalmente. Conectarme con Mercedes Sosa de esta manera funcionó de maravilla porque mi imaginación me permitió recibir el reflejo emocional que no recibí de mi propia madre durante mi infancia. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que se percibe, por lo que podemos usar nuestra imaginación deliberadamente para imaginar algo positivo y aprovechar esto”, rememora la danesa.