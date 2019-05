Lo anterior no hace más que reforzar clichés culturales y actitudes discriminatorias contra las mujeres. Que una actriz encarne un papel degradante para su género es una pifia política y no solo una decisión artística o laboral. Los espectáculos teatrales no son divertimentos inocentes. Por el contrario, materializan conocimientos, actitudes y prácticas que, gracias al artificio de la verosimilitud, se validan ante una comunidad que observa.