Artista Elia Arce tendrá este viernes sus ‘Diálogos con el mercado’

En el Mercado Central de San José, la costarricense Elia Arce presenta este viernes la obra Diálogos con el mercado , un performance que es parte del proyecto Construcción de una estructura social.

Arce presentará su trabajo a las 5 p. m., como parte del Festival Movimientos Desplegados , que comenzó el miércoles y seguirá hasta el 17 de setiembre en San José y La Carpio.

La entrada al espectáculo de Arce es gratuita y será en el segundo piso del Mercado Central.

“Trabajo a partir de objetos que encuentro en el mercado y allí salen piezas de video, dibujos, instalaciones y acciones performáticas. Diálogos con el mercado es como un collage de todo eso”, explicó la artista.

Arce comenzó a elaborar la pieza junto al artista español canario, Orlando Britto-Jinorio, en una pasantía de Iberescena

Apasionada. Elia Arce explora el arte conceptual. marcela bertozzi. (Marcela_Bertozzi)

A raíz de una investigación sobre la descolonización, ella hizo un proyecto en el mercado en Santander y en Barcelona, ciudades de España.

“La continué aquí en el Mercado Central. Me interesa el mercado porque la primera vez que fui a España, fui a Madrid, y me impresionó ver a las señoras mayores saliendo de ahí y llevando bolsas. Me recordaron a mi abuela, Helia Bolaños”, dijo Arce.

No se los pierda. Lo que queda. Sígale el paso al Festival Movimientos Desplegados en Gráfica Génesis los días 11, 12 y 16 de setiembre a las 8 p. m. y el 13 del mismo mes a las 6 p. m. Las entradas a cada función cuestan ¢6.000, una de las coreografías que se exhibirá ahí es En blanco , de la española Carmen Werner.