‘The Marvels’: directora Nia DaCosta cumplió el sueño de dirigir a Capitana Marvel, su heroína preferida

La película The Marvels, una de las grandes apuestas de Marvel para este 2023, estrenará este jueves 9 de noviembre en salas mundiales. Este filme ha cobrado importancia dentro del universo marvelita, pues es la secuela de Captain Marvel (2019) y de la miniserie Ms. Marvel (2022).

La historia del filme es la siguiente: Carol Danvers, también conocida como Capitana Marvel, ha reclamado su identidad y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero las consecuencias no deseadas hacen que Carol cargue con la carga de un universo desestabilizado.

Tres heroínas deberán unir fuerzas en 'The Marvels': la novata Kamala Khan, la increíble Capitana Marvel y la capitana Monica Rambeau deberán entenderse entre sí para vencer el mal. Foto: Disney

Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de la superfan de Jersey City, Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y la sobrina de Carol, la capitana Monica Rambeau. Este trío deberá unirse y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo.

Viva tuvo acceso a una entrevista con la directora Nia DaCosta, quien detalló cómo asumió el difícil reto de construir un filme de acción de esta envergadura. A continuación, compartimos un extracto de la conversación con la cineasta de 33 años.

—¿Con qué personajes se identificó antes de hacer esta película? Copiado!

La cineasta Nia Dacosta tomó notoriedad por su filme 'Little Woods', un thriller que obtuvo el gran premio del Festival de Tribeca. Foto: AFP

—Leí Ms. Marvel cuando salió por primera vez y me pareció maravillosa y muy divertida. Me identifiqué con ella porque yo era una nerd, fanática de los superhéroes y los cómics, y ella era una nerd a la que le gustaba lo mismo. Le gustaban los fanfictions y todas las mismas cosas que me gustaban a mí a esa edad. Me pareció adorable y muy divertida, y ella era el tipo de héroe que me gustaba que comenzaran a aparecer, después de todos esos tipos musculosos y fuertes que volaban y lanzaban rayos láser por los ojos.

—¿Qué tipo de investigación realizó? Copiado!

—Inicialmente, investigué los personajes en los cómics que no había leído. Había leído algunos de Capitana Marvel, porque me encanta Kelly Sue DeConnick (escritora del cómic), y ella básicamente tomó a Carol Danvers y la convirtió en Capitana Marvel.

”Así que leí un par y me encantaron. Releí mis cómics favoritos de Ms. Marvel y leí cuando aparece Mónica Rambeau en el mundo de los cómics por primera vez, que fue en una historieta del Hombre Araña.

”También volví a mirar varias de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel y estudié de qué manera podríamos hacer que las cosas que pasan en nuestra película –como el intercambio de lugares– funcionaran de forma tal que se sintieran naturales, acordes con la realidad, en cierto sentido.

—¿Hubo una curva de aprendizaje para adaptarse a la envergadura y el alcance de esta película? Copiado!

—Siempre hay una curva de aprendizaje cuando haces estas películas, pero lo que fue genial para mí fue que tuve a los mejores jefes de departamento, que me ayudaron mucho. Porque yo tenía una idea muy clara de lo que quería, y era cuestión de decirles: “Quiero que tenga este aspecto. Quiero tal atmósfera”, y ellos me decían: “Eso lo podemos hacer de tres maneras, ¿cuál prefieres?”.

”Cuando te contratan para una película de Marvel, lo primero que te dicen es que hables con los demás directores. Así que hay una hermosa red de personas con las que te puedes comunicar y a quienes les puedes pedir consejo; siempre sientes que hay alguien que te puede guiar en el camino.

—¿Cómo definió el tono de la película? Copiado!

—Para mí era importante crear algo que fuera divertido y entretenido, porque iban a pasar muchas cosas. Las tres heroínas iban a estar intercambiando lugares. Iba a ser bastante caótico, y yo quería que eso se reflejara también en los personajes individualmente. ¿Porqué el humor de Capitana Marvel no es el mismo que el de Ms. Marvel?, sencillamente porque una es una mujer de 63 años en un cuerpo de una de 30, y la otra es una joven de 16 años de Jersey City que está con su ídolo.

”Quería asegurarme de que todo eso se viera, y a través de eso, mostrar la calidez que hay entre los personajes; eso era muy importante para mí, la relación entre los tres personajes y que la película fuese divertida y entretenida. También quería mostrar bien la relación entre las tres heroínas y el hecho de que están aprendiendo a ser una familia.

Park Seo-joon, recordado por su aparición en 'Parasite', encarna al príncipe Yan, un personaje que tomará protagonismo en el universo marvelita. Foto: Disney

—¿Cuáles son los temas del filme que más le interesaron? Copiado!

—Para mí, uno de los temas más importante es el de la familia elegida y de cómo trabajar en equipo. Capitana Marvel está siempre dejando atrás a los Vengadores, y creo que en esta película se ve obligada a tomarse las cosas con más calma y a estar con esta otra gente, y a aceptar ayuda.

”La familia es un tema muy importante en la película. Carol y Mónica se vuelven a encontrar como familia, y luego está la familia Khan como una especie de ideal que ambas perdieron con la muerte de María. Eso fue muy importante para mí, la familia y cómo estos tres personajes van atravesando la relación entre ellas y van encontrándose.