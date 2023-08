‘Blue Beetle’, el filme que integra a un superhéroe latino por primera vez en el cine de DC

Dentro del panorama de súperheroes de DC, hay un nuevo nombre que debemos aprendernos todos los cinéfilos. Esto se debe al lanzamiento de Blue Beetle, nuevo filme de Warner Bros. que está en salas de cine desde el 17 de agosto.

Esta película tiene como protagonista al angelino Xolo Maridueña, quien tiene a cargo la responsabilidad de encarnar a Jaime Reyes, el alter ego del primer héroe latino de DC en la gran pantalla.

El joven Xolo Maridueña tiene 22 años y este es su primer gran rol en cine. Foto: Warner Bros

La historia de la película es la siguiente: después de graduarse de la universidad, Jaime Reyes regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro.

Al volver, Jaime encuentra en su hogar una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Inesperadamente, este Escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico y lo equipa con una armadura asombrosa que posee poderes extraordinarios e impredecibles, que cambian para siempre el destino de Jaime y lo convierten en el superhéroe llamado Blue Beetle.

Aprovechando el lanzamiento del filme, la distribuidora Rola ofreció la oportunidad de conversar con el actor Xolo Maridueña. En una entrevista para Viva, el estadounidense dio sus propias reflexiones sobre la aparición de este superhéroe.

Esta es la armadura que caracteriza a este poco conocido héroe de DC, el cual apareció por primera vez en un cómic en 1939. Foto: Warner Bros

—¿Cómo describirías al protagonista en tus propias palabras?

—Esta es la historia de origen de un héroe reluctante. Vemos a Jaime Reyes, quien regresa a casa muy positivo sobre su experiencia en la universidad. Ha terminado, regresa, pero entra en un entorno donde su ciudad natal, Palmera City, está cambiando, los tiempos están cambiando y él ve la gentrificación afectando a su entorno.

—¿No son las circunstancias que él esperaba al regresar?

—No, vuelve y siente como si dijera: “¿Qué hice? Fui a la universidad y ahora mi familia ha perdido su negocio, podrían perder su casa, olvídate de la escuela de leyes, tengo que trabajar”. Así que tiene que mantener una buena actitud y unirse por su familia, porque la familia lo es todo. Es un personaje profundo.

—Cuéntame sobre la familia Reyes, ¿qué los hace únicos en esta película?

—Puedo asegurar que la familia está entrelazada en, aparentemente, cada parte de su vida, para bien o para mal. La relación de Jaime con su familia es muy importante. A lo largo de la película, tiene un sentido de autoduda, un poco de síndrome del impostor, ya que piensa: “¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto?”. Pero su familia le infunde mucha confianza, lo levantan. Están ahí para él y lo están ayudando a tener éxito.

La familia es un componente esencial en la película. El apoyo entre los Reyes hace que el protagonista salga adelante. Foto: Warner Bros

“Si hay algo que decir sobre la familia Reyes, es que son muy fuertes y poderosos, desde Nana hasta Rocío y Milagro, todos. El padre de Jaime, Alberto, juega un papel realmente integral en la historia, y su mamá es el motor de la familia. Y también están luchando en esta película junto a Jaime.

”Realmente nunca está solo en este viaje, incluso en los primeros momentos cuando se convierte en Blue Beetle, están ahí para todo. Definitivamente, cada miembro de la familia tiene su propio momento para brillar y las relaciones entre todos ellos se sienten muy reales. Estoy muy orgulloso y bendecido de haber trabajado con todos en Blue Beetle, porque realmente encarnan estos personajes tan bien, y es muy refrescante y emocionante verlos. Son tan talentosos como el equipo que estuvo detrás de cámaras.

—Entonces, descríbeme lo que le sucede a Jaime, y en esencia a toda la familia Reyes, ¿qué lo empuja a este papel de superhéroe?

—Jaime se encuentra con el Escarabajo, y le otorga poderes más allá de su creencia. Y al principio es reacio a aceptar el poder otorgado por estas fuerzas mayores que, en su mayor parte de la película, no sabe quiénes son o qué son. Así que está descubriendo las cosas, y a veces va bien y a veces se cae de bruces. Pero como dicen, no importa cuán fuerte caigas, sino cuán rápido te levantes, y en última instancia, va a decidir aceptar su destino.

”A veces se nos conceden oportunidades para las que no nos sentimos aptos y descubrimos su significado más tarde, y creo que eso es algo realmente profundo y algo con lo que espero que muchas personas se identifiquen, algo con lo que yo mismo me identifiqué al asumir este papel. Me provoca una gran emoción.