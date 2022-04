‘The Batman’ ya está disponible en HBO MAX

The Batman, el filme que ha reenamorado a los fanáticos del murciélago, ya se encuentra disponible en HBO Max.

La película, que ha dejado más que satisfechos a los seguidores de DC Comics, sigue en salas de cine pero ya ha llegado a la plataforma con más de $700 millones brutos recaudados a nivel mundial, más los $350 millones que se le suman con la audiencia estadounidense, según datos de The Washington Post.

Así que todos los fanáticos que hayan decidido esperar para ver The Batman en la comodidad de su casa ya tienen vía libre para disfrutarla, al igual que aquellos que deseen revisitar la gran aventura de Bruce Wayne que se extiende por casi tres horas.

El filme excarva en los primeros años de Bruce como Batman. Su apariencia, como él mismo dice, se percibe desde las sombras: para algunos, es una salvación; pero para otros, es un ser que viene de la alcantarilla y no provoca ninguna gracia.

[ ‘The Batman’: Robert Pattinson encarna al más atribulado Bruce Wayne en estreno imperdible ]

En esa sociedad polarizada, Batman no es bien recibido ni por quienes salva ni por la policía. El único socio que tiene es el conocido comisionado Gordon, quien posiblemente encuentra su mejor versión cinematográfica en esta cinta de Matt Reeves. El murciélago y el policía son compinches inseparables y, por momentos, convierten The Batman en una suerte de buddy movie en el que uno apoya al otro.

El resto del largometraje juega a través de los antagonistas. En primer lugar, quien mueve los hilos de la historia es el Acertijo, un sociópata con ecos de tenebrosos asesinos seriales como el que se retrata en el filme Zodiaco, de David Fincher. Este nuevo Acertijo es un asesino serial gore que tiene en vilo a toda Ciudad Gótica.

En ese escenario, el Caballero de la Noche -encarnado por Pattinson-, deberá resolver un enigma que Acertijo ha plantado en la ciudad.

[ ¿Batman sobreviviría en Fortnite? Conozca el cómic que desarrolla este universo ]

Robert Pattinson empieza una nueva historia del Caballero Oscuro en 'The Batman'. Foto: Warner Bros

Aunado a este villano, también está el recordado Pingüino. El capo Oswald Cobblepot vuelve a la gran pantalla después del recuerdo de Danny de Vito en Batman Returns, pero en un retrato más cercano a un personaje digno de Martin Scorsese y su imaginario de mafia italoamericana.

“Muchas veces pecamos al colgar medallas y lanzar exabruptos sobre producciones que nos han marcado o que han logrado superar unas expectativas ya de por sí elevadísimas; pero, con The Batman, no me cabe la menor duda de que estamos ante una joya destinada a cambiar de una vez por todas un ‘cine de superhéroes’ que lleva más de una década estancado entre autoindulgencias y fórmulas clónicas. Y todo esto teniendo muy poco que ver con sus presuntas homólogas recientes”, escribió el crítico Víctor López en Espinof.

HBO MAX está disponible en toda Latinoamérica y The Batman puede disfrutarse a partir de este 18 de abril.