‘The Batman’: Robert Pattinson encarna al más atribulado Bruce Wayne en estreno imperdible

¿Cómo marcar una huella en un territorio que tantas veces ha sido pisado? El dilema del artista, que tan trilladamente se enmarca en lugares como el amor, el duelo o la soledad, ha alcanzado nuevos horizontes.

Escuchar sobre la producción de un nuevo filme de Batman suele provocar más expectativas reservadas que un grito despavorido en Twitter. Es más que sabido que el mundo de los superhéroes es terreno machacado y tirar un gran nombre como el caballero oscuro a la parrilla de producción supone un reto enorme para el director: ¿qué hacer diferente? ¿Cómo separarme de lo bueno y lo malo que se ha hecho antes?

Después del no tan bien recibido Batman de Ben Affleck, Warner Bros. le quita la mirada al multiverso de la Liga de la Justicia y saca su billetera para pagar una historia en solitario del mítico Bruce Wayne, el atribulado magnate que se transforma en Batman para ver si, dedicándose al bien, puede superar sus traumas.

Así, Warner Bros. ha surtido al director Matt Reeves (el de las últimas dos películas de la trilogía de El planeta de los simios) para que cuente su propia historia, la cual se compone de un Bruce mucho más joven al que hemos conocido previamente. Este jueves estrena The Batman a nivel mundial y, si tiene dudas sobre a qué sabe esta nueva propuesta, se lo adelanto: es una historia bien sazonada.

Cuatro poderosos personajes: Batman, Acertijo, el Pinguino y Gatúbela toman la pantalla en el filme 'The Batman'. Foto: Warner Bros

El mejor detective de Gótica

Un Bruce con delineador y pava, un Acertijo con un atuendo que parece sacado del clóset de Slipknot, un irreconocible Colin Farrel como el Pinguino y una banda sonora encabezada por Something in the way de Nirvana. ¿Qué podría salir mal? Realmente nada.

The Batman es —lo digo habiendo visto la película— un filme con personalidad como pocos. Es una historia que retrata la angustia de un joven Bruce Wayne, la misma que está estampada en toda su generación. Robert Pattinson calza a la perfección con esta propuesta emo, condimentada con todos los sabores que requiere una buena historia de héroes.

El filme excarva en los primeros años de Bruce como Batman. Su apariencia, como él mismo dice, se percibe desde las sombras: para algunos, es una salvación; pero para otros, es un ser que viene de la alcantarilla y no provoca ninguna gracia.

En esa sociedad polarizada, Batman no es bien recibido ni por quienes salva ni por la policía. El único socio que tiene es el conocido comisionado Gordon quien, posiblemente, encuentra a su mejor versión cinematográfica en esta cinta de Matt Reeves. El murciélago y el policía son compinches inseparables y, por momentos, convierten The Batman en una suerte de buddy movie en que uno apoya al otro.

Con esta puesta en escena, el resto del partido queda en manos de los antagonistas. En primer lugar, quien mueve los hilos de la historia es el Acertijo. Si usted aún tiene en su mente a este villano encarnado por Jim Carrey en Batman Forever, debe resetear sus memorias: esta nueva versión del antagonista es turbia y con ecos de tenebrosos asesinos seriales como el que se retrata en el filme Zodiaco de David Fincher. Este nuevo Acertijo es un asesino serial gore que tiene en vilo a toda Ciudad Gótica.

Robert Pattinson empieza una nueva historia del caballero oscuro en el filme 'The Batman'. ¿Se convertirá en una trilogía? Foto: Warner Bros

Aunado a este villano está el también recordado Pinguino. El capo Oswald Cobblepot vuelve a la gran pantalla después del recuerdo de Danny de Vito en Batman Returns, pero en un retrato más cercano a un personaje digno de Martin Scorsese y su imaginario de mafia italoamericana.

Quien falta en la ecuación es Selina Kyle, mejor conocida como Gatúbela. Zoé Kravitz es un peón en el tablero de ajedrez que propone el filme, pues camina en un terreno minado que será mejor descubrir por cuenta propia al ver el filme.

'The Batman' pondrá a Seline Kyle y a Bruce Wayne a pelear juntos para resolver una serie de homicidios en Ciudad Gótica. Foto: Warner Bros

Con esta gama tan jugosa de personajes, The Batman toma aliento propio. El caballero de la noche de Pattinson hace gala del mote tan conocido en los cómics del “mejor detective de Ciudad Gótica”, pues deberá resolver el enigma que el villano Acertijo ha plantado en la ciudad.

Este tono de thriller pavimenta lo que hace única a esta película en comparación con sus predecesoras. A pesar de lo bien lograda que estuvo la trilogía con Christian Bale, aquellas cintas de Christopher Nolan mostraban a un Batman maduro, que siempre sabía lo que estaba haciendo. Este nuevo caballero oscuro es el más melancólico de todos, y justo en su construcción como personaje residen los nuevos bríos que le da al conocido héroe.

El flamante actor Colin Farrel está irreconocible físicamente en el rol del Pinguino en 'The Batman'. Foto: Warner Bros

¿Entrará The Batman como uno de los mejores filmes de superhéroes? Es muy temprano para aseverar tal título, pero sí que emociona pensar en una nueva saga de Bruce Wayne que nos muestre cómo se configuró el héroe que todos conocemos. En tiempos de conflicto y de gritos de auxilio, lo que vive este Bruce Wayne nos susurra mucho al oído.