El cine no tardó en cazar su talento. En 1975, Gere debutó en la pantalla grande con la película Report to the Commissioner , de Milton Kats, para luego comenzar a compartir el plató con figuras de renombre como Diane Keaton, en Buscando a Mr. Goodbar (1977).

Faltaba poco para que llegaran sus primeros protagónicos. En 1980, el Gere se convirtió en símbolo sexual con películas como American Gigolo y Oficial y caballero ( An Officer and a Gentleman, 1982), en que se ponía en el traje de un apuesto militar.

​“Estaría encantado de que me nominaran para un Óscar o cualquier otro premio grande, pero no me molesta que no lo hayan hecho. Lo que hoy me preocupa es encontrar guiones realmente buenos que aborden temas comprometidos”, confesó a Vanity Fair.

“Lo que más me atrajo de él fue su labor humanitaria”, confesó Silva a la revista española Qué me dices.

Mírenlo bien porque en eso anda el rompecorazones Gere, ahora con arrugas y con toda la experiencia jugando a su favor. Según The New York Times anda pegando fuerte -pues luego de ver su película Norman (2016)- afirmó que Gere "nunca había estado mejor”.

- An Officer and a Gentleman (1982)

