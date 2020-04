¡Aproveche! Más de 30 documentales y series educativas de Netflix se pueden ver gratis en Youtube. Como un regalo especial, en medio de la cuarentena por el covid-19, la plataforma de streaming liberó en la red de videos producciones como Our Planet, la docuserie narrada por Sir David Attenborough, 13th, el documental nominado al Óscar que explora el tema de las cárceles y sus poblaciones masivas de afroamericanos, y Knock Down: The House, sobre cuatro mujeres que empiezan su carrera para entrar al congreso de USA.