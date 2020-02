Bajo el título original de The Last Thing He Wanted, el filme es un desastre sin remedio, al punto de que la crítica le asignó un paupérrimo 7% de aprobación, según Rotten Tomatoes. Pese a estar dirigida por una cineasta reconocida y nominada al Óscar como Dee Rees (Pariah, Bessie Mudbound) y contar con un elenco cargado de nombres de alto perfil como Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Pérez y Willem Dafoe, la película fracasa en muchos aspectos, con personajes que entran y salen de la trama sin que entendamos qué rol juegan. Después de los 20 minutos iniciales, todo se va por el barranco.