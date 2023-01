Óscar 2023: ‘Everything Everywhere All At Once’ va por todo y ‘Argentina, 1985′ quiere dar la campanada por los latinos

MIchelle Yeoh deslumbra en su rol protagónico de 'Everything Everywhere All At Once'. Foto: IAC Films

Después de semanas de apuestas, teorías y lobbys en Hollywood, finalmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio el anuncio de los nominados a los Premios Óscar 2023.

Este 24 de enero, en un evento transmitido en YouTube y presentado por Riz Ahmed y Allison Williams, se conoció que el filme Everything Everywhere All At Once encabeza la lista con once nominaciones.

Con nueve nominaciones le siguen The Banshees of Inisherin y All Quiet on the Western Front. Esta última es una producción de Netflix de la cual no se esperaba tanto protagonismo.

Esta tríada de filmes llegarán con altas expectativas para la gala de premios, que está pactada para el 12 de marzo en el Dolby Theatre in Hollywood.

Colin Farrell en una de las escenas de la dramática 'The Banshees of Inisherin'. Foto: Searchlight Pictures

Steven Spielberg y el Premio Óscar: un romance de 45 años y contando

Hablemos de los nominados Copiado!

Como siempre, hay sorpresas en las nominaciones a las estatuillas, principalmente en la categoría de mejor actriz en un papel principal.

Entre las nominadas destaca Andrea Riseborough por el filme To Leslie. Ella había tenido una nominación para los premios Indie Spirit, pero nada más, ni en los Globos de Oro, Critics Choice, SAG, ni en ningún otro. Sin duda, toda una sorpresa.

También es curioso el caso de Ana de Armas, quien también entró en la categoría. Esta actriz, que ha demostrado su valía desde antes con películas como Blade Runner 2049 (2016), Knives Out (2019), No Time To Die (2021) y La Red Avispa (2019) ahora logra destacar con su nominación gracias a Blonde, un polémico biopic sobre Marilyn Monroe estrenado en Netflix.

Marilyn Monroe es reimaginada en la piel de Ana de Armas en el filme 'Blonde'. Foto: Netflix

Óscar 2023: Netflix, Amazon y HBO Max le ofrecen ya estas películas nominadas

Es curiosa su nominación ya que, justo un día antes, Blonde tuvo ocho nominaciones a los Razzie, los “premios” que reconocen, según su criterio, “lo peor del cine”. De hecho Blonde fue la cinta con más apariciones en dichas categorías.

Ambas sorprendieron y dejaron fuera a otras estrellas que se veían favoritas como Viola Davis por La Mujer Rey y Danielle Deadwyler por la película Till.

'All Quiet on the Western Front' es una película con reflexiones sobre el dolor de la guerra. Sorprendió siendo una de las más nominadas. Foto: Netflix

Otra sorpresa notable es la inclusión de Ellas hablan como mejor película, un drama de Sarah Polley que le había ido muy bien en festivales de cine como el de Toronto y Nueva York, pero que parecía quedarse allí.

Esta película, que cuenta la historia de un grupo de mujeres menonitas que deciden abandonar la comunidad después de descubrir que han sido drogadas y agredidas sexualmente, fue también contemplada en la categoría de mejor guión adaptado.

En el rubro de mejor película internacional logró meterse de último momento EO, un filme polaco sobre las aventuras de un burro. Esta película desplazó a Decision To Leave, cinta surcoreana del director de culto Park Chan-Wook, a quien muchos tenían en su quiniela para incluso ganar la categoría.

Cabe destacar que, para mejor filme internacional, Argentina 1985 es el filme que representará a Latinoamérica. Eso sí: este drama sobre la dictadura de Rafael Videla la tiene difícil al competir con la alemana All Quiet on the Western Front, que alcanzó ocho nominaciones más.

Un elenco de lujo está presente en la ambiciosa 'Argentina 1985', que reconstruye eventos en torno a la dictadura de Videla en Argentina. Foto: Kenya Films

Disney vence a Netflix en cantidad de nominaciones Copiado!

Un dato curioso que arrojan las categorías es que, tras tres años de dominar las nominaciones, Netflix fue superado por Disney.

El gigante rojo perdió la corona de más nominados ante Walt Disney Company, principalmente porque sus dos principales apuestas para la temporada de galardones fracasaron estrepitosamente. Hablamos de Ruido blanco, de Noah Baunbach (con cero nominaciones), y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu (logró colarse en el apartado de mejor cinematografía).

Aunque 'Avatar: The Way of Water' logró varias nominaciones, como la de mejor película, muchos lamentan que James Cameron no fuese nominado como mejor director. (Mark Fellman/Disney)

En total, Disney acumuló 22 nominaciones, mientras que Netflix obtuvo 16 (el año pasado obtuvo la impresionante cifra de 27 nominaciones). Como dato adicional, Amazon solo consiguió una nominación: la de Argentina, 1985; mientras Apple TV logró dos, pues pellizcó la nominación de Brian Tyree Henry por su papel secundario en el filme Causeway, además de conseguir que The Boy, the Mole, the Fox and the Horse entrara en la categoría de mejor corto animado.

A continuación, la lista completa de nominados.

MEJOR PELÍCULA

Ellas hablan

Los Fabelman

TÁR

All Quiet on the Western Front

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sadness

Elvis

Avatar: El camino del agua

Top Gun: Maverick

MEJOR DIRECTOR

Martin McDounaguh por The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinery por Everything Everywhere All At Once

Steven Spielberg por The Fabelmans

Todd Field por TAR

Ruben Ostlund por Triangle of Sadness

MEJOR GUION ADAPTADO

All Quiet on the Western Front

Living

Glass Onion

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

MEJOR GUION ORIGINAL

Triangle of Sadness

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Los Fabelmans

TAR

MEJOR ACTRIZ

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Yeoh, por Everything Everywhere All At Once

Cate Blanchett, por TÁR

Michelle Williams, por The Fabelmans

MEJOR ACTOR

Brendan Fraser, por La ballena

Colin Farrell, por The Banshees of Inisherin

Bill Nighy, por Living

Paul Mescal, por Aftersun

Austin Butler, por Elvis

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, por The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Everything Everywhere All At Once

Stephenie Shu, por Everything Everywhere All At Once

Hong Chau, por La ballena

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan, por Everything Everywhere All At Once

Brendan Gleeson, por The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan, por The Banshees of Inisherin

Judd Hirsch, por The Fabelmans

Brian Tyree Henry, por Causeway

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho de Guillermo del Toro

Turning Red

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: el último deseo

The sea beast

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Naatu Naatu, de RRR

This is a live, de Everything Everywhere All At Once

Hold my hand, de Top Gun: Maverick

Applause, de Tell It Like a Woman

MEJOR BANDA SONORA

All Quiet on the Western Front

Babylon

Los Fabelmans

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Argentina, 1985, de Argentina

All Quiet on the Western Front, de Alemania

Close, de Bélgica

The quiet girl, de Irlanda

EO, de Polonia

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

An Irish Goodbye

Le Pupille

The Red Suitcase

Ivalu

Night Ride

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

The elephant whispers

The Martha Mitchell Effect

How do you measure a year?

Houlout

Stranger at the gate

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My year of dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

MEJOR DOCUMENTAL

All That Breathes

Fire of Love

Navalny

All the beauty and the blodshet

A house made of splinters

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

Babylon

Elvis

The Fabelmans

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All At Once

Elvis

El viaje a París de la señora Harris

MEJOR CINEFOTOGRAFÍA

Elvis

El imperio de la luz

All Quiet on the Western Front

Bardo

TAR

MEJORES EFECTOS VISUALES

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

The Batman

Top Gun: Maverick

Black Panther: Wakanda Forever

MEJOR MONTAJE

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

TAR

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

The Batman

Elvis

All Quiet on the Western Front

Black Panther: Wanda forever

La ballena

MEJOR SONIDO

All Quiet on the Western Front

Avatar: El camino del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick