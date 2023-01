Steven Spielberg y el Premio Óscar: un romance de 45 años y contando

Cualquiera que se haya asomado en los anales del cine, sabe que su mirada se ha topado muchas veces con la obra de Steven Spielberg.

El legendario cineasta, de 76 años, sigue tan vigente como hace más de cuarenta años, cuando comenzó su creciente popularidad, una que al tiempo lo volvió uno de los nombres más aclamados de Hollywood.

Este 24 de enero se reconfirmó (como si hiciera falta) que tiene un toque de oro, pues fue nominado al Premio Óscar como mejor director por su filme The Fabelmans, una historia semiautobiográfica sobre su infancia y cómo descubrió en el cine una oportunidad para liberarse. Este filme no es más que la última punta de una obra colosal.

Steven Spielberg ha ido desde la comedia, el drama, el cine bélico y hasta el musical en su carrera. Foto: imdB

Aclamado, siempre Copiado!

La primera vez que los Premios Óscar voltearon sus ojos hacia el trabajo de Spielberg fue en 1978, por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.

En 1982 regresaría al radar de la Academia con Raiders of the Lost Ark, después en 1983 con E.T. the Extra-Terrestrial, en 1986 con The Color Purple, en 1984 con Schindler’s List, en 1999 con Saving Private Ryan y en el 2006 con Munich. En el 2007, por su parte, volvió a ser nominado por Letters from Iwo Jima, en el 2012 con War Horse, en el 2013 con la aplaudida Lincoln, en el 2016 con Puente de Espías, en el 2018 con The Post, en el 2022 con West Side Story y, finalmente, este año con The Fabelmans.

En el 2006 Spielberg fue aplaudido por su cinta dramática 'Munich'. Foto: MovieStore

Gracias a su más reciente película, Spielberg logra algo mayor: por ser productor de la película y estar nominado a mejor largometraje, el cineasta es el productor con más nominaciones de la historia, con doce películas.

Otro dato importante a tener en cuenta es que Spielberg suma su novena candidatura a mejor director, solo siendo superado por Martin Scorsese (9) y William Wyler (11).

Además falta sumar que, si se suman todas las nominaciones que han conseguido sus producciones, ya sean a mejor fotografía, actor, actriz o efectos especiales, entre otros, la cuenta de Spielberg alcanza 145 candidaturas. Sin dudas una leyenda.