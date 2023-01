Óscar 2023: Netflix, Amazon y HBO Max le ofrecen ya estas películas nominadas

Al revelarse este 24 de enero las películas que compiten por los premios Óscar, las plataformas de streaming se apuraron a enseñar las plumas, dado que buena parte de las cintas nominadas a las estatuillas de la Academia ya pueden disfrutarse en casa, por medio de muchos de estos servicios online.

Tome nota de las películas que puede ir viendo con sus suscripciones de streaming, previo a la ceremonia de premiación del 12 de marzo.

NETFLIX Copiado!

-All Quiet on the Western Front (Sin novedad en el frente)

Nueve nominaciones: Mejor película; Mejor guion adaptado; Mejor fotografía; Mejor película extranjera; Mejor diseño de producción; Mejores efectos visuales; Mejor maquillaje y peinado; Mejor banda sonora; y Mejor sonido.

-Glass Onion

Una nominación: Mejor guion adaptado.

-Blonde

Una nominación: Mejor actriz (Ana de Armas).

-Pinocho, de Guillermo del Toro

Una nominación: Mejor película animada.

-The Sea Beast (Monstruo del mar)

Una nominación: Mejor película animada.

-RRR

Una nominación: Mejor canción original.

- The Elephant Whisperers (Nuestro bebé elefante)

Una nominación: Mejor documental corto.

- The Martha Mitchell Effect (El efecto Martha Mitchell)

Una nominación: Mejor documental corto.

- Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Una nominación: Mejor fotografía.

STAR+ Copiado!

-Top Gun: Maverick

Seis nominaciones: Mejor película; Mejor guion adaptado; Mejor canción original; Mejor sonido; Mejor edición; Mejores efectos visuales.

HBO MAX Copiado!

-Elvis

Ocho nominaciones: Mejor película; Mejor actor (Austin Butler); Mejor diseño de producción; Mejor fotografía; Mejor edición; Mejor maquillaje y peinado; Mejor sonido; Mejor vestuario.

- The Batman

Tres nominaciones: Mejores efectos visuales; Mejor maquillaje y peinado; Mejor sonido

- Navalny

Una nominación: Mejor documental.

AMAZON PRIME VIDEO Copiado!

-Argentina 1985

Una nominación: Mejor película extranjera.

DISNEY+

-Turning Red

Una nominación: Mejor película animada.

- Fire of Love (Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft).

Una nominación: Mejor documental.

- Le Pupille

Una nominación: Mejor cortometraje.

APPLE TV Copiado!

- Causeway (Resurgir)

Una nominación: Mejor actor de reparto: Brian Tyree Henry.

- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (El niño, el topo, el zorro y el caballo)

Una nominación: Mejor corto animado.

MUBI Copiado!

- Aftersun

Una nominación: Mejor actor (Paul Mescal).