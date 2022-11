‘One Piece Film: Red’: director le cuenta a ‘Viva’ el tras bambalinas del filme

El cineasta Gorō Taniguchi se considera el fan más afortunado de One Piece. Este director japonés, de 51 años, había dirigido el filme One Piece: Defeat The Pirate Ganzack (1998) con gran éxito y ahora, más de 20 años después, vuelve al mismo terreno para su más reciente producción.

