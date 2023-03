Lussania Víquez y Sofía Chaverri actuarán juntas en nueva película de comedia

El próximo 16 de marzo se empezará a filmar una nueva película nacional en la que figuran diferentes personalidades costarricenses, entre ellas, Cristiana Nassar, Randall Salazar y Lussania Víquez. Asimismo, participan las connotadas actrices Sofía Chaverri, Michelle Jones y María Torres.

Se trata de Más de 40 ¿y qué?, producción protagonizada por Víquez, Chaverri y Jones.

“La historia cuenta la vida de Victoria (Michelle), Susana (Sofía) y Marcela (Lussania), tres amigas de 40 años que se encuentran estancadas entre lo que deben y quieren hacer con sus vidas. Pro ese motivo deciden emprender un viaje para desintoxicarse de todo su ajetreo y meditar sobre qué hacer, pero al parecer nada sale como esperaban”, reza la sinopsis del largometraje de comedia, producido por JOAN Fims.

En el caso de Chaverri, si bien es conocida por su trabajo en actuación, esta es la primera vez que interpretará un personaje en el cine.

Lussania Víquez, Sofía Chaverrí y Michelle Jones protagonizarán el nuevo filme nacional, el cual empezará a rodarse a mediados de marzo. (Jose Cordero)

“Esta oportunidad llegó en un momento muy lindo y ha sido una noticia que me ha dado mucha ilusión y alegría. Estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto. Susana tiene una vida distinta a la mía en muchos aspectos. Yo no soy casada ni tengo hijos, tampoco he llegado a los cuarentas, y ya eso en sí para asumir un personaje como ella, representa un gran reto”, expresó Chaverri, a través de un comunicado de prensa.

“Pero eso es precisamente lo que he estado buscando hacer en los últimos años, retarme para crecer y aprender más”, agregó Chaverri.

Para la presentadora de Informe 11, Lussania Víquez, esta es su primera ocasión actuando. Sin embargo la comunicadora, quien vive el momento más especial de su vida tras anunciar que está embarazada, comentó que desde el inicio lo asumió como todo un compromiso.

“Estoy muy emocionada. Desde que me llamaron para hacer el casting me lo tomé muy en serio y esto representa un gran reto para mí, porque no quiero hacerlo por hacerlo sino quiero hacerlo bien. Afortunadamente, los ensayos me han ayudado mucho a entender y construir mi personaje y lo que el director quiere de mí”, expresó.

La otra protagonista, Michelle Jones, llegará con toda su experiencia a esta propuesta nacional, pues ella suma años de trabajo en el mundo del teatro y también del cine. Ella comentó que ha sido muy placentero trabajar junto a ‘Lucy y Sofi’.

“Las dos son mujeres que admiro mucho por su profesionalismo y excelencia en todo lo que hacen”, añadió Jones, quien también se refirió a esta nueva oportunidad artística.

Lussania Víquez vive un gran momento, además de estar viviendo un sueño al estar embarazada, también está muy entusiasmada por hacer cine. (Jose Cordero)

“De verdad todo ha sido muy bello. A mí los personajes siempre me han llegado justo en el momento que son. Victoria es una mujer parecida en mi en edad, pero muy diferente en su historia de vida y experiencias. Ha sido un reto físico porque ella lleva un ritmo de vida muy diferente al mío”.

A las protagonistas se unen 12 actores más, entre los que destacan la actriz María Torres y los presentadores televisivos Cristiana Nassar (ex Multmedios) y Randall Salazar (Buen día, de Teletica). Por ahora no se conoce cuál será el rol de estas personalidades en la película.