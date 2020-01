Sobre este punto en específico, The New York Times consultó a Theron. “Bueno, la respuesta más sencilla que se me ocurre es que una mujer no decidió contar la historia. Si se tratara de un artículo que adquirí para mi empresa productora, creo que mi primera reacción instintiva sería buscar a una mujer, pero yo no elegí al escritor. El escritor eligió la historia e hizo todo el trabajo por su cuenta”, contestó.