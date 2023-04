Jeremy Renner habló por primera vez sobre el accidente que le rompió decenas de huesos

Jeremy Renner habló por primera vez en una entrevista tras el accidente que sufrió en el pasado mes de enero cuando intentó ayudar a su sobrino y una maquina quitanueves lo atropelló.

El actor conocido por su papel como Hawkeye u Ojo de Halcón en películas de Marvel y su propia serie, en el momento del accidente perdió una gran cantidad de sangre por las heridas tan peligrosas que tenía.

Renner le dio la entrevista a la periodistas Diane Sawer, para un reportaje especial de la ABC News que se llamará Jeremy Renner: A Story of Terror, Survival and Triumph (Jeremy Renner: una historia de terror, supervivencia y triunfo) el cual se transmitirá durante este mes de abril como preámbulo la nueva serie de Renner en Disney+, Rennervations.

Sawer, en un momento de dicha entrevista narra la larga lista de lesiones que tuvo el actor, “ocho costillas rotas en 14 lugares. Rodilla derecha, tobillo derecho roto, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto. Cara, cuenca del ojo, mandíbula, mandíbula rota. Pulmón colapsado. Perforado desde la costilla el hígado, lo que suena aterrador”.

En cuanto le preguntaron a Renner cuánto dolor recuerda, dijo que “todo”.

El actor a quien se le ve con mucho positivismo y fe, dijo que eligió sobrevivir “Eso no me va a matar, de ninguna manera”. “He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio” comentó en la entrevista.

En la entrevista se puede ver al actor en sus terapias de rehabilitación pues continúa trabajando en su mejoría.