Hugh Jackman da negativo en biopsias por posible cáncer

El actor australiano Hugh Jackman, de 54 años, compartió con sus 31 millones de seguidores en Instagram una buena noticia sobre su salud: las dos biopsias a las que se sometió en la nariz para determinar un posible cáncer de piel, salieron negativas.

“Gracias a todos por el cariño. Y a los medios por ayudar a difundir este mensaje tan importante. Por favor, recuerden ponerse crema solar –sin importar la estación–”, dijo la estrella de cine quien se prepara para encarnar de nuevo a Wolverine, personaje de la saga cinematográfica “X-Men”, en el filme Deadpool 3, cuyo estreno está previsto para noviembre del 2024.

Desde 2013 él ha pasado por seis intervenciones quirúrgicas para eliminar carcinomas y por eso se ha convertido en un referente en redes sociales en el combate al cáncer de piel y ha contado que de niño y adolescente se pasaba el tiempo en el exterior bajo el sol ardiente sin ningún tipo de protección junto a sus hermanos.

“La gente puede aprender de esto. Yo era un australiano normal, con padres ingleses, o sea que la genética no era genial, pero iba a la playa sin protección solar y todas las cosas que me han pasado a mí son daños de hace 25 o 30 años. He tenido cinco o seis episodios y tendré más. Ninguno pone en peligro mi vida, pero tengo que hacer revisiones cada tres meses. Pienso que los jóvenes deben saberlo”, dijo en una entrevista en 2017.

Justo en marzo, Jackman estuvo en playa Nosara, Guanacaste, Costa Rica y así lo exhibió en sus redes sociales. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que ingresó al país el 18 de marzo y salió el martes 28.

Hace tres días, Jackman había informado de las dos biopsias a las que se sometió y dijo que esperaba el resultado para dentro de unos días. Se las hizo porque acudió al doctor, quien detectó dos pequeños puntos que “podrían o no” ser células basales. El resultado lo dio a conocer este miércoles.

