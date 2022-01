Filme costarricense ‘Clara Sola’ arrasa en los premios de cine de Suecia

Los aplausos de pie y galardones para la película costarricense Clara Sola no dejan de llegar. La cinta dirigida por Nathalie Álvarez se llevó cinco de los galardones de los Guldbagge Awards, los principales reconocimientos que otorga la industria audiovisual de Suecia.

El largometraje costarricense triunfó en las categorías de mejor película, mejor guion, mejor dirección, mejor cinematografía y mejor sonido.

“Esto es es algo muy especial, pues es el reconocimiento al trabajo que han hecho tantas personas en este filme. El hecho de que nos hayan dado el premio a mejor película comprueba eso y da honor a ese trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Además, estos premios también muestran lo maravilloso que puede salir de una coproducción internacional”, afirma la directora del filme.

'Clara Sola' narra la historia de Clara una mujer de 40 años, quien busca adueñarse de su sexualidad tras vivir años represivos junto a su madre. (Esteban Chinchilla/Cortesía)

Clara Sola compitió en estos importante galardones suecos, que se entregan desde 1964, debido a que es una coproducción entre Suecia, Costa Rica, Bélgica y Alemania.

Este largometraje, del 2021, es protagonizado por Wendy Chinchilla y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes. Además, es la película representante de Costa Rica en la carrera por los premios Óscar, en la categoría de mejor película internacional.

La cinta narra la historia de Clara, una mujer de 40 años quien supuestamente tiene una conexión especial con Dios. Ella fue durante muchos años controlada por su represiva madre y ahora solo encuentra consuelo en su relación con la naturaleza.

Sin embargo, sus deseos sexuales se ven avivados cuando conoce al nuevo novio de su sobrina, quien le atrae. Esta nueva fuerza lleva a Clara a un territorio inexplorado, lo que le permite cruzar fronteras, tanto físicas como místicas. Fortalecida por su auto descubrimiento, Clara se libera poco a poco de su papel de “santa”.

“Ha sido un viaje muy especial ver cómo el público recibe la película en los diferentes países y cómo reaccionan diferente a las diversas partes de la cinta. Sin embargo, yo creo que lo más lindo es ver que, al final, hay un cierto nivel de sanación interna para la gente que ve la película, por las diferentes situaciones que se presentan: para algunas personas tiene que ver con la parte de la sexualidad de la película, para otras con la parte de la naturaleza y, para otros, con la parte más feminista”, expresó la cineasta.

“Al final todo está relacionado y es tan bonito ver que no importa de dónde venga la gente, la reacción siempre es muy honesta y profunda”, agregó.

La cinta, protagonizada por Wendy Chinchilla y dirigida por Nathalie Álvarez, se estrenó en el Festival de Cannes. Foto: La Quinzaine des Réalisateurs

Estos cinco premios se suman a los 17 ya ganados por la cinta, en festivales de cine de países como Perú, Rumanía, Estados Unidos, Bélgica, España y Brasil, entre otros.

Premios

- Mejor película en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor actriz en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor dirección de fotografía en Festival de Cine de Lima (Perú)

- Mejor película en Festival Película 6 (Rumanía)

- Mejor película en Nashville Film Festival (EE.UU.)

- Mención especial del jurado en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

- Premio de la juventud en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

- Mejor música original en Film Fest Gent (Bélgica)

- Premio del público en Charlotte Film Festival (EE.IUU.)

- Mejor película en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Mejor actriz en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Mejor dirección de arte en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

- Premio especial del jurado a mejor película en Thessaloniki Film Festival (Grecia)

- Premio Dams a mejor dirección de casting en Torino Film Festival (Italia)

- Premio New Voices en Films From the South Film Festival (Noruega)

- Mejor ópera prima en Woman Film Festival from Salé (Marruecos)

- Premio del jurado joven a mejor dirección en Novos Cinemas (España)