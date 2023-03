¡Emotivo! Harrison Ford y Ke Huy Quan revivieron en los Oscar su abrazo de ‘Indiana Jones’

Vaya postal nos dejó la edición número 95 de los Oscar. Al término de la gala, el actor Ke Huy Quan y el veterano Harrison Ford se fundieron en un abrazo tras el anuncio de Everything Everywhere All At Once como ganadora de la estatuilla de mejor película.

Su abrazo se da 39 años después de que compartieran pantalla en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), cinta en que Quay era un niño que apenas debutaba en el cine.

Los dos se abrazaron frente a un Dolby Theatre abarrotado que cargó de aplausos a Quan y compañía.

Un gran abrazo fraterno ocurrió entre los dos actores y amigos. (PATRICK T. FALLON/AFP)

La sonrisa de Quan lo dice todo; uno de los mejores momentos de su vida. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

El beso y abrazo de Ford con Quan es una de las más bellas postales de la noche. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Quan, de hecho, fue uno de los primeros participantes de la película en subir al escenario después de la victoria. Cuando vio a Ford, quien fue el encargado de prensentar el galardón, lo señaló con emoción y luego corrió y abrazó a su excoprotagonista y aún amigo. Ford no dudó en abrazarlo de vuelta y felicitarlo.

Fue una noche especial para el intérprete, pues Everything Everywhere All at Once ganó siete premios Oscar, incluido el de mejor película y mejor actor de reparto para Quan.

“Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas”, dijo el actor en su discurso de aceptación. “No puedo creer lo que me está pasando a mí. ¡Esto, esto es el sueño americano!”

“Los sueños son algo en lo que tienes que creer”, agregó Quan. “Casi me doy por vencido con el mío. A todos ustedes, por favor mantengan vivos sus sueños. ¡Gracias, muchas gracias por darme la bienvenida de nuevo! ¡Los amo! ¡Gracias, gracias, gracias!”, expresó.

Ke Huy Quan tiene un rol vital en 'Everything Everywhere All at Once'. Foto: Captura de pantalla

La victoria de Quan es conmovedora pues, después de aquel filme con Harrison Ford, su carrera se hundió.

Tres décadas pasaron sin que tuviese un papel memorable y más bien estuviera como asistente de dirección y coordinador de escenas de distintas películas, hasta que se volvió a animar a actuar.

Aunque su regreso oficial como actor fue en la película de Netflix Ohana: Un magnífico tesoro (2021), fue su rol en la película Everything Everywhere All At Once la que lo llenó de elogios y premios. Con esta cinta ha ganado galardones como el Oscar, Globo de Oro y el Critics Choice, además del reconocimiento de asociaciones de críticos de Los Angeles, Nueva York, Atlanta, Chicago y Boston, entre otras.

Actualmente trabaja de nuevo con Michelle Yeoh en la serie de Disney+ American Born Chinese, que debutará este año. También estará en la segunda temporada de Loki, de la misma plataforma; y acaba de rodar la nueva película de los hermanos Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame), titulada The Electric State. Sin dudas seguiremos hablando de Quan por buen rato.