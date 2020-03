He aquí una obra extraña, pero sorprendente, “sombría y hermosa”, según palabras de The Guardian. Obra de Pedro Costa, la cinta de tonos oscuros retrata el drama de Vitalina Varela, una mujer madura de Cabo Verde que llega a Lisboa tres días después de celebrar el funeral de su marido. Por muchos años había querido emigrar, pero sus condiciones de vida no se la habían permitido. ¿Qué penurias pasó esta señora y qué significa para ella emigrar?