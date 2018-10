Creo que ese es el gran esfuerzo de la historia de la civilización. En esta película yo menciono que el peor enemigo del hombre ha sido el hombre y no las catástrofes ni las epidemias, sino el ejercicio tiránico de los criminales que llegan al poder y subyugan una sociedad. Eso es lo peor que nos ha pasado (…). Yo soy un activista de la lucha no violenta. La única manera de responder a tanta ruina, a tanta crueldad y a tanta maldad, es a través de la conciencia y la sensibilidad, así ha sido siempre en la historia humana. Yo creo que el arte es la bala más fulminante que un activista de lucha no violenta, puede usar para responder a la maldad. Mi idea era generar conciencia no solo en el presente, sino también en el futuro y yo creo que solo a través de las artes es posible realizar algo así.