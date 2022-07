Comic-Con 2022: Marvel confirma dos nuevas películas de ‘Avengers’ y revela sus planes hasta el 2025

La locura en la Comic-Con de San Diego continuó este sábado 23 de julio con uno de los anuncios más esperados por todos los amantes de la cultura Geek. Esta tarde tuvo lugar la ansiada presentación de Marvel Studios, donde se reveló el futuro del universo cinematográfico de la compañía.

Pasaron tres largos años desde el último panel de Marvel en el Hall H, pero sin duda esta ocasión no defraudó. Ante una abarrotada audiencia, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, realizó un masivo anuncio de series y películas, entre las nuevas y ya conocidas, que se desarrollarán durante los próximos años.

La presentación llegó en la parte medular de la fase 4 del universo cinematográfico, pero Marvel se mantiene con la mirada fija en los próximos años, con muchas producciones esperadas por los fanáticos de la franquicia, que formarán parte de afamado universo de cinematográfico.

De entrada, Feige confirmó que la película Black Panther: Wakanda Forever será la producción final en la fase 4. En el evento de este sábado presentaron el primer adelanto del filme, que continúa la historia de Wakanda, pero sin T’Challa, cuyo intérprete, Chadwick Boseman, falleció. Este abrebocas deja la incógnita de quién será la persona que tomará el mando de la nación africana.

Fase 5 cargada Copiado!

La fase 5 iniciará con Ant Man and the Wasp: Quantumania, seguido de las series Secret Invasion y Echo, que estarán disponibles en la plataforma Disney+, así como las películas Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels.

A esas producciones se le sumará la segunda temporada de Loki, la película Blade, programada para llegar a los cines el 3 de noviembre del 2023, y una serie compuesta de seis episodios de Ironheart para la plataforma Disney+. La franquicia no se guardó nada y los anuncios no dejaron de llegar en San Diego.

Feige también informó sobre la serie Agatha: Coven of Chaos, así como una nueva entrega de Capitán América, titulada Captain America: New World Order, que se estrenará el 3 de mayo del 2024. Los fanáticos de Daredevil no quedaron de lado y también se anunció la nueva serie Born Again, que estará disponible en Disney+.

Otra de las series que se unirá a la parrilla de contenidos será She Hulk: Attorney at law. La franquicia presentó un nuevo tráiler de la producción de la superheroína verde, que concluyó con un cameo de Charlie Cox bajo el personaje de Daredevil.

La esperada fase 5 del universo cinematográfico terminará con la película Thunderbolts, un filme sobre un grupo de villanos, que llegará a los cines el 26 de julio del 2024.

Dos nuevas películas de ‘Avengers’ en 2025 Copiado!

Otro de los grandes anuncios de Marvel fue el de la presentación de dos nuevas películas de Avengers, que se estrenarán con seis meses de diferencia en el 2025.

Avengers: The Kang Dynasty se estrenará el 2 de mayo del 2025 y Avengers: Secret Wars abarrotará las salas de cine desde el 7 de noviembre de ese mismo año, como parte de la fase 6 del universo.

Feige también anunció que en esa fase se incluiría el reinicio de Los Cuatro Fantásticos, que ha sido objeto de múltiples especulaciones por parte de los millones de fanáticos de la franquicia.

El jefe de Marvel Studios terminó el panel muy entusiasmado, deseando ver de nuevo a toda la multitud que se dio cita en San Diego para deleitarse con el evento el próximo año, dejando entrever que no habrá otra pausa de tres años entre los paneles de la franquicia en la Comic-Con.