Comic-Con San Diego 2022: ‘Spider-Man’, ‘Lord of the Rings’, ‘X-Men’ y más sorpresas de este viernes

La locura en la Comic-Con de San Diego calentó este viernes 22 de julio. Los avances de las series de Marvel y Disney+ fueron la parte más fuerte de los anuncios de esta segunda jornada del encuentro de la cultura pop.

Además, se destacó la publicación del nuevo tráiler de la Lord of the Rings: The Rings of Power, que estará disponible en Amazon.

Por supuesto no faltaron imágenes, entrevistas, páneles, firmas de autógrafos y los anuncios de las grandes compañías de producción de cine y televisión, como es usual en este gran evento.

'What if...?', 'Spider-Man: Freshman Year' y 'X-Men 97' fueron parte de las novedades que presentaron Marvel y Disney+ en la Comic-Con de San Diego. (Twitter)

Vamos paso a paso. Estas son algunas de las sorpresas que se mostraron en la Comic-Con este viernes y que la revista Variety, que tuvo acceso al evento, confirmó en una publicación. Eso sí, esté atento dueante fin de semana porque el evento seguirá hasta el domingo 24.

The Lord of the Rings: The Rings of Power: La serie de Amazon inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien llegará a la plataforma el 2 de setiembre. Antes de este adelanto de la Comic-Con, la productora ya había dado una probadita a los fans durante el pasado Super Bowl.

La serie está ambientada en la Segunda Edad y abarca la historia de los anillos de poder que permitieron a Sauron esparcir el mal por la Tierra Media.

What If…?: La segunda temporada de la serie animada se estrenará próximamente y hay noticias de que se está trabajando en una tercera entrega. En el video se puede ver a la Captain Carter de regreso, así como Black Widow, Steve Rogers, Iron Man, los personajes de Shang-Chi y muchas otras novedades.

La temporada dos de 'What if...?' pronto estará disponible en Disney+. (Twitter)

Marvel Zombies: La serie animada, que tendrá una clasificación exclusiva para adultos por su crudeza, verá la luz después de que en What if...? se dedicara un episodio a las versiones zombi de Hawkey, Captain Marvel y Scarleth Witch, entre otros, que se enfrentarán a Yelena Belova, Kate Bishop, Shang-Chi y Ms. Marvel.

Spider-Man: Freshman Year: Esta serie narrará los primeros días de Peter Parker como Spider-Man. Sí, el joven Peter con su particular manera de ser y su recordado traje con gafas y chaqueta encima, será al que conozcamos más a fondo. Este estreno está pactado para el 2024.

La nueva serie animada de Spider-Man tendrá muchas sorpresas, entre ellas el interés amoroso de Peter Parker. (Twitter)

I’m Groot: La serie de cortos originales siguen los días de gloria de Baby Groot mientras crecía y se metía en problemas entre las estrellas. Saldrá a la luz el 10 de agosto.

A hero of few words returns. 🌱#IAmGroot, a collection of five Original shorts, starts streaming August 10 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/byL1nVD8bV — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

X-Men 97: En el panel de Marvel también se confirmó la producción de X-Men 97, como seguidilla de la querida serie animada de los mutantes que estuvo al aire en los años 90.