Black Adam: Dwayne Johnson confía en salvar al Universo DC con un antihéroe que pocos conocen

De todo lo que ha sido Dwayne Johnson en su vida —desde campeón de lucha libre hasta ícono del acondicionamiento físico y megaestrella de cine— aún le faltaba un sueño a plasmar en su musculoso currículo: ponerse una capa.

“La Roca”, una de las celebridades más empáticas y rentables del mundo, es la nueva ficha del universo cinemático de DC Cómics. Este jueves 20 de octubre se estrena en los cines Black Adam (2022), filme con el que Johnson entra en las grandes ligas de los golpazos y las épicas batallas para las que parecía estar destinado desde que puso un pie en Hollywood.

Más allá del sueño cumplido para Johnson, este largometraje significa una sustantiva esperanza para Warner Bros., estudio que ha lidiado con severos problemas en los últimos años en el apartado de superhéroes en el cine, teniendo filmes decepcionantes como Wonder Woman 1984 (2020) y Suicide Squad (2016) siendo centro de burlas y críticas, mientras que sus prometedora estrella Ezra Miller (protagonista de The Flash) ha pasado envuelta en escándalos de robos y agresiones. Y todo esto a la vista de un Marvel/Disney al que parece que nada le sale mal.

Para los altos mandos de Warner Bros. (ahora Warner. Bros Discovery), Black Adam es la oportunidad añorada de enrumbar los proyectos de la compañía, en especial teniendo como protagonista a uno de los intérpretes más queridos de la última década, así como colocando a Jaume Collet-Serra en la silla de director, quien hizo mancuerna con Johnson en el filme Jungle Cruise (2021).

Aunque los encargados de publicidad no han escatimado en posicionar afiches y tráilers de la película por doquier, aún hay buena parte del público que no ubica el origen del personaje ni a qué entorno corresponde. En este texto, hacemos un repaso por su particular historia a la luz del lanzamiento del largometraje.

Dwayne Johnson se presentó en la Cómic-Con de San Diego, el pasado mes de julio, en su personaje de Black Adam. (CHRIS DELMAS/AFP)

Un rol atípico Copiado!

Creado por Otto Binder y C.C. Beck para Fawcett Comics, el personaje de Black Adam apareció por primera vez en The Marvel Family #1, publicado en diciembre de 1945, como el villano que representaba un oscuro reflejo de lo que Billy Batson podría ser si no tuviera su corazón lleno de buenos sentimientos. Para quienes no ubican el nombre de Batson, se trata de nada menos que del alter ego del Capitán Marvel, mejor conocido como Shazam.

Este es uno de los primeros tomos en que apareció Black Adam, como parte de la serie 'Marvel Family'. Foto: Scribd

Es así que inicialmente Black Adam es un hombre del antiguo Egipto llamado Teth-Adam, quien fue elegido por el hechicero Shazam para ser su sucesor. Cabe señalar que, al menos en el caso del cómic, mientras que el Capitán Marvel consigue su poder de figuras como Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, Black Adam debe sus propios poderes a dioses egipcios como Shu, Hershef, Amón, Zehuti, Anpu y Menthu.

Dwayne Johnson conoció al personaje de Black Adam desde pequeño y dice cumplir un gran sueño al encarnarlo. Foto: WB

Adam es corrompido por espírtus “dañinos” y decide tomar el control del imperio. Tras ejecutar su plan, Adam es vencido por Shazam y lanzado al exilio.

Black Adam pasó viajando los siguientes cinco milenios por la galaxia, recuperando su poder, hasta que decide volver a la Tierra, donde se topa con Capitán Marvel, Ms. Marvel y Capitán Marvel Jr., quienes logran detener su conquista del planeta al lograr que diga la palabra mágica “Shazam”, hechizo que lo convierte de vuelta en Teth-Adam (y lo hace una persona sin poderes).

Noah Centineo debuta en el universo de DC encarnando al héroe Atom Smasher. Foto: WB.

El personaje no regresó hasta casi tres décadas después, cuando Fawcett Comics fue adquirido por DC. En la historia, Black Adam es revivido por el Doctor Sivana, frecuente némesis del Capitán Marvel, y se vuelve un recurrente y poderoso oponente no solo de Billy Batson, sino también de otros superhéroes.

¿De qué va la película? Copiado!

Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam, es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su particular visión de justicia en el mundo moderno.

Así se ve Black Adam en los cómics. Foto: DC

Una serie de eventos lo llevan a liberarse de su prisión milenaria y ahí es cuando aparece el drama del filme. Sus tácticas brutales atraen la atención de la Sociedad de la Justicia de América (SJA), quienes intentan detener su alboroto, enseñarle cómo ser un héroe más que un villano, y encontrar en él un aliado fundamental para enfrentar una amenaza mayor que se aproxima. Esta sociedad está compuesta en su primera encarnación cinematográfica por Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Akdus Hodge) y Ciclón (Quintessa Swindell), héroes que nos presentará este filme y tendrán un pulso directo contra Black Adam.

“Esta historia apareció en mi radar cuando yo era muy joven”, cuenta Johnson en las notas de producción del filme. “Me encantaban los cómics y siempre fui un niño de DC. El personaje me atrajo porque era uno de los pocos superhéroes, supervillanos, antihéroes que tenía la piel morena y se parecía a mí. Además, siempre fue un tipo rudo”.

Las primeras reseñas destacan a “La Roca” como el principal atractivo del filme. “Ya he visto Black Adam. Johnson está estupendo como Black Adam. Ha estado esperando 10 años para interpretar a este personaje y literalmente acaba con todo lo que se interpone en su camino. Ha dejado al cine esperando a ver la secuela inmediatamente”, asegura Steven Weintraub del portal Collider.

Afiche promocional del largometraje 'Black Adam', que ha estado en producción desde el 2021. Foto: WB (Captura de pantalla)

Puede disfrutar de este filme en su circuito de cine preferido a partir de este 20 de octubre.