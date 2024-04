‘Back to Black’: La historia del último disco de Amy Winehouse llega al cine

Con tan solo 27 años, Amy Winehouse falleció y dejó un vacío inmenso en el mundo artístico, causando gran consternación entre sus seguidores y seres queridos. Antes de la tragedia, la artista británica experimentó altibajos hasta convertirse en una de las superestrellas más destacadas de su época, los cuales quedaron plasmados en el filme biográfico Back to Black.

Más allá de las batallas personales que sufrió desde la adolescencia hasta la adultez, que contribuyeron a su trágica muerte por el consumo de drogas y alcohol, esta película explora la creación del álbum homónimo, una obra maestra musical que cautivó a las audiencias en todo el mundo.

Lanzado el 27 de octubre de 2006, el segundo y último disco de estudio de Winehouse se posicionó como un himno sobre el desamor y la melancolía, escrito a partir de la angustia y dolor de la artista por su relación con Blake Fielder.

Back to Black se estrenó en los cines de Costa Rica este jueves y está disponible en las salas de Cinemark, Cinepolis, Nova Cinemas, San Pedro Cinemas y Cine Magaly. La talentosa pero atormentada artista fue encarnada por la actriz Marisa Abela, acompañada de Jack O’Connell, quien da vida a Blake Fielder.

La cinta, que tiene una duración de dos horas, fue dirigida por Sam Taylor Johnson. La directora estuvo previamente al mando de Nowhere Boy, una película basada en la infancia del compositor y cantante de The Beatles, John Lennon.

Amy Winehouse falleció el 23 de julio de 2011. Entre sus temas más famosos se encuentran 'Valerie', 'Back to Black' y 'Rehab'. En la foto, la actriz Marisa Abela, quien la encarna en la cinta de ficción. (Universal Pictures Latinoamérica/Universal Pictures Latinoamérica)

Otro filme sobre Amy Winehouse

Además de Back to Black, el documental Amy, the Girl Behind the Name, estrenado en 2015, aborda la realidad de la vida artística y personal de la dotada cantautora. A través de imágenes y escenas del detrás de cámaras de los conciertos, se muestra una visión sobre la vida de la británica, en muchas ocasiones narrada por ella misma.

Los testimonios de sus allegados relatan los percances y episodios depresivos que Winehouse enfrentó tras caer presa de una vida desenfrenada, marcada por excesos y adicciones, a raíz de la constante presión mediática y la persecución de sus fanáticos.

Fue gracias a su estilo algo desenfadado, su excepcional voz y la combinación de talento con un estrambótico carisma que obtuvo el reconocimiento a nivel internacional. Aunque se convirtió en ganadora de cinco premios Grammy y saboreó el éxito a muy temprana edad, también sufrió en carne propia los resultados de la mala toma de decisiones.