Documental ‘Amy, the Girl Behind the Name’ llega a Netflix

Amy Winehouse Cantante Amy Winehouse. (Archivo)

Definitivamente, su muerte fue una gran pérdida para la escena musical del mundo. Con apenas 27 años, la diva del jazz Amy Winehouse falleció dejando, un halo de desolación para sus fanáticos, desesperación en su familia y un hueco gigante en el arte.

El documental Amy, the Girl Behind the Name , pretende, desde la perspectiva de la información, mostrar la realidad de la vida artística y personal de esta dotada cantautora.

Con la dirección del ganador del premio Bafta, Asif Kapadia ( Senna ), en esta producción se podrán apreciar imágenes y escenas no publicadas sobre el detrás de cámaras de los conciertos y cómo sucedió la vida de la británica, en muchas ocasiones, contado por ella misma.

ADEMÁS : Vea en Netflix los documentales nominados al Óscar

Con críticas positivas por parte de los medios de comunicación internacionales, como The Guardian y The Times , el especial se dedica a mostrar a una Amy fuera de su círculo de comodidad: el escenario y revelará las insistentes depresiones de las cuales fue víctima tras convertirse, gracias a su impecable trabajo creativo y vida desenfrenada, en el objetivo de los lentes de la prensa, la persecución de sus fans y en la presa fácil de excesos y adicciones.

La ganadora de cinco premios Grammy sufrió en carne propia los resultados de la toma de malas decisiones, saboreó el éxito a muy temprana edad y, sin embargo, con poco de desfilar en el escenario mundial marcó una pauta.

Su estilo algo desenfadado, su maravillosa y dotada voz y la combinación de talento con un estrambótico carisma, le valieron el reconocimiento internacional.

“Es una película muy complicada y sensible. Aborda un montón de cosas sobre la familia y los medios de comunicación, la fama, la adicción, pero lo más importante, captura el corazón de lo que ella era, una persona increíble y un verdadero genio de la música”, explicó David Joseph, ejecutivo de Universal.

El documental fue premiado con varios reconocimientos en los European Film Awards del 2015. Además, está nominado en su categoría para la próxima edición de los premios Óscar .

Véalo. Lunes 1.° de febrero. Netflix: www.netflix.com