Así luce Margot Robbie como Barbie ¿Qué se puede esperar de esta película?

¿Se puede adaptar lo inadaptable? Cuando hay dinero detrás, no importa de qué se trate. Siempre hay espacio para la imaginación.

Barbie, la legendaria muñeca de Mattel, pone a prueba nuevamente qué se puede hacer audiovisualmente con prácticamente un nulo material base. Algunas películas en las que Barbie toma historias como Rapunzel y El lago de los cisnes se convirtieron en favoritos del cine infantil en el pasado, pero ¿hay espacio para que se cree una historia original realmente sólida sobre el juguete que ha trastornado generaciones?

Margot Robbie sonríe en el primer vistazo del filme 'Barbie'. Foto: WB

Margot Robbie, la actriz australiana que es sinónimo de Harley Quinn en los últimos años, ha aparecido en el vistazo que adelanta el filme, el cual está pactado para estrenarse en Estados Unidos el 21 de julio del 2023.

La fecha de lanzamiento se anunció este martes durante la presentación de Warner Bros. en la CinemaCon de Las Vegas, y tendrá a Greta Gerwig en la silla de director. Tras su trabajo en Lady Bird y en Mujercitas, ¿habrá chance para un filme con personalidad o Gerwig cederá a las camisas de fuerzas que le ajuste la compañía?

La cineasta coescribió el guión con su pareja Noah Baumbach y la primera imagen que se tiene de la producción presenta a Robbie en el convertible rosa inseparable de Barbie, mostrando una coqueta sonrisa y una diadema de lunares detrás del volante.

Greta Gerwig durante la filmación de 'Mujercitas'. Ahora asume el proyecto de 'Barbie'. Foto: Columbia Pictures. (Wilson Webb)

En el 2021, Robbie dijo que asumir el rol de Barbie “viene con mucho equipaje … y muchas conexiones nostálgicas. Pero con eso vienen muchas formas emocionantes de atacarlo. La gente generalmente escucha Barbie y piensa: ‘Sé cómo va a ser esa película’, y luego escuchan que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo, y dicen: ‘Oh, bueno, tal vez no .’”

Para hacer Barbie, Gerwig cuenta en el elenco con Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu y el infaltable Will Ferrell.

El espacio para la imaginación existe: después de Barbie, vendrán más proyectos inscritos en esta misma línea, como Hot Wheels, Masters of the Universe, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots y las muñecas Chatty Cathy y Betsy Wetsy. ¿Tendremos un multiverso cinemático de juguetes? Si la taquilla le funciona a Barbie, no debería sorprendernos.