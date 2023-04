‘AIR’: Ben Affleck lleva al cine la historia del imperio que Michael Jordan y Nike crearon juntos

Esta es una historia sobre tenis... pero no cualquier par de tenis. Esta es la historia sobre las Air Jordan, esas que surgieron hace casi cuatro décadas, las que no pasan de moda y que continúan generando millones de dólares anuales.

Para entender mejor: las afamadas tenis fueron creadas por Nike en 1984, durante una época en la el fabricante de ropa deportiva que no pasaba por su mejor momento. Fueron inspiradas y creadas específicamente para Michael Jordan, cuando él era una joven promesa de la NBA, sin que aún se hubiese llenado las manos con sus anillos de campeón ni los bolsillos como uno de los deportistas más exitosos y aclamados de todos los tiempos.

La empresa veía en el basquetbolista su salvación; mientras que él, un deportista difícil de convencer, era pretendido al mismo tiempo por las grandes marcas de la industria de la ropa y los zapatos deportivos para firmar su primer gran contrato.

Es una historia poco contada pero real y que Ben Affleck se propuso llevar a la gran pantalla como director y actor, y con su gran amigo Matt Damon como protagonista del filme; así como con estrellas de la talla de Viola Davis, Chris Tucker, Jason Bateman y Marlon Wayans.

AIR es una de esas películas que buscan ser inspiradoras sin idolatrar a nadie, que muestra como una empresa con un equipo poco convencional liderado por el fundador de la compañía, Phil Knight (Affleck); así como Sonny Vaccaro (Damon), Howard White (Tucker) y Rob Strasser (Bateman) y con todo en juego, se propone fichar a un novato del baloncesto que tenía potencial (eso sí, sin imaginar que se convertiría en el legítimo GOAT).

“Ellos vieron grandeza en Jordan, pero nunca imaginaron que un calzado diseñado para un solo jugador sería el catalizador para una industria global multimillonaria que establecería un nuevo estándar. Hoy en día, damos por sentado que las estrellas de cualquier ámbito tienen una marca, pero esta es una historia sobre el nacimiento de eso, cuando se formó por primera vez el concepto de crear una marca y asociarla con la identidad personal”, explica Affleck.

Para Nike era fundamental conseguir una estrella de la NBA, pues las ventas habían caído y no vendía precisamente el calzado favorita de la época. Es decir, ocupaban un ídolo.

La compañía diseñó en cuestión de horas un zapato para Jordan, sin saber qué le gustaba. Simplemente sus técnicos se enfocaron en su esencia, en lo que veían en la cancha de él e incluso desafiaron las reglas de la NBA, al utilizar más colores de los que se permitía con tal de que la figura de Jordan y las tenis comenzaran a dar de qué hablar como uno solo.

AIR no es la historia de Michael Jordan, pero no hay historia sin él. Es decir, la producción se enfoca más en cómo un zapato se convirtió en un éxito internacional e hizo a una empresa “cool” porque estaba inspirado en una estrella planetaria.

Por ello, Affleck decidió que Jordan no aparecería en la película y que en su lugar se utilizarían fotografías y videos de archivo de la estrella de la NBA ya retirada, quien actualmente tiene 60 años. Por el contrario, se enfocaría en contar la historia de cómo se gestó el gran contrato.

Eso sí, el director y actor comentó durante la conferencia de prensa de la película, que antes de realizar la cinta, se puso en contacto con Jordan, pues quería que fuera una película con la que él también se sintiera identificado.

“He tenido la suerte de cruzarme con él un par de veces. No voy a actuar como si él y yo fuéramos amigos, porque simplemente lo idolatro. Pero fui a hablar con Michael y le expuse lo que quería hacer por el respeto que siento por él, su familia y lo que significa para todos nosotros. Es parte de su historia y pensaba que si él decía: ‘no lo hagas’, simplemente no lo iba a hacer”, detalló Affleck.

Matt Damon interpreta a Sonny Vaccaro, un experto en jugadores de baloncesto que trabaja para Nike y que se empeña en conseguir a Michael Jordan como nueva imagen de la compañía. (Cortesía ROLA)

Lo cierto es que Affleck se encontró a un hombre “muy amable”, con quien pudo conversar y a quien le dejó claro que podía hacer cambios en el guión.

“Esto iba a tener que ser una historia inspiradora. Me voy a tomar algunas libertades, pero no quiero violar nada que fuera fundamentalmente importante para Michael. Y me pareció tan interesante que nunca habló sobre sí mismo, también habló sobre otras personas que fueron significativas para él y que se incluyeron en la historia”, comentó Affleck.

Matt Damon, protagonista del filme y gran amigo de Affleck, recordó que el esposo de Jennifer López le pidió que lo acompañara a ver a Jordan, pero que él no podía.

“Ben fue a Florida a ver a Michael y luego me llamó y me dijo: ‘Michael es un tipo muy intimidante’”, dijo entre risas Damon.

Durante su conversación surgió un nombre que no estaba escrito como una de las grandes protagonistas de la historia: Deloris Jordan, quien fue un pilar del jugador de la NBA y quien veló desde un principio por los intereses de su hijo.

Este fue un personaje que Affleck no había contemplado en su historia, o al menos no sabía el papel tan poderoso que había significado para que el joven Michael comenzara su imperio.

“Habló de su madre y del respeto y la estima que le tenía, de una forma que nunca había visto. La adoración y el amor cuando habla de su madre (...). Habló de ella con tanta reverencia y respeto que simplemente me sorprendió y me avergüenzo por no haber asumido que este era el caso. Es una historia sobre Deloris Jordan y lo que ella significa para Michael. Que ella sea tan emblemática de lo que muchas madres deben haber significado para tantos atletas, artistas y personas en este negocio”, explicó Afleck.

Eso sí, Matt Damon detalló, durante la conferencia de prensa de AIR, que Jordan quería a Viola Davis en el papel de su madre en la película.

“Dijo que la única mala noticia es que teníamos que tener a Viola Davis y que si no teníamos a Viola, no podíamos hacer la película”, recordó.

Por su parte, Affleck confesó que en ese momento a él se le iluminaron los ojos, pues durante mucho tiempo había soñado con dirigir a Viola en una película.

“Que ella dijera que sí a un papel en una película en la que yo era el director, iba a ser como cumplir una ambición mía de toda la vida y validé mi película cuando ella dijo que ‘si’”, añadió.

En la cinta, Deloris es quien se encarga de tomar las grandes decisiones de su hijo junto a él. Ella es la que pregunta, la que busca mejorar los contratos y la que logró que su hijo se decidiera por Nike, pese a que esta no era la marca más apetecida del momento.

El largometraje se estrenó en cines el jueves 6 de abril y más adelante pasará a Amazon Prime Video.