Interpol en Costa Rica: entradas para su concierto costarán entre ¢29.800 y ¢47.700

Las entradas para el concierto de la banda Interpol en Costa Rica estarán a la venta a partir del lunes 11 de diciembre, confirmó Move Concerts, productora del espectáculo en nuestro país.

El grupo neoyorkiquino, integrado en la actualidad por Paul Banks (vocalista), Daniel Kessler (guitarrista) y Sam Fogarino (baterista), ofrecerá un espectáculo en el que interpretará los temas incluidos en sus discos Turn On the Bright Lights (2002) y Antics (2004), esto como celebración del aniversario de ambos álbumes, agregó la producción en un comunicado de prensa.

El concierto será el 24 de mayo del 2024, en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, y los boletos se podrán comprar en el sitio www.eticket.cr.

La venta para clientes de las tarjetas American Express será el lunes 11 y el martes 12 de diciembre.

Por su parte, los tarjetahabientes de BAC podrán adquirir los boletos el miércoles 13 y el jueves 14 de diciembre, mientras que a partir del viernes 15 la compra estará habilitada para todo tipo de pago.

Fogarino, Banks y Dressler (en orden usual) integran la banda Interpol, agrupación que nunca antes había venido a tocar a América Central. Foto: Instagram.

Tanto las preventas, como la venta general, se activarán a partir de las 10 a. m.

Los precios y localidades son: ¢29.800 (sectores 401 y 405), ¢35.800 (sectores 402 y 404), ¢41.700 (sector 403) y ¢47.700 (Golden Circle).

“Seguimos trabajando por ofrecer espectáculos de primer nivel al público de Costa Rica, en distintos gustos musicales. La presentación de Interpol es una muestra de ello, pues se trata de un espectáculo en el que una de las agrupaciones más exitosas y consolidadas de la escena indie rock llega para interpretar esas canciones que han marcado su trayectoria”, manifestó Andrés Guanipa, CEO de Move Concerts Costa Rica, en la gacetilla de prensa.

Interpol ha sido un referente esencial en la escena musical desde su formación en 1997 en Nueva York. Su música ha capturado la atención de audiencias de todo el mundo gracias a su mezcla única de post-punk y new wave. Con su disco Turn On the Bright Lights en 2002, la banda se estableció rápidamente como una fuerza innovadora en el panorama musical.

La trayectoria de Interpol ha sido galardonada con elogios de la crítica y reconocimientos diversos. A lo largo de su carrera, la banda ha cosechado premios y nominaciones, incluyendo apariciones en listas de “mejores álbumes” y “mejores artistas” de varias publicaciones especializadas como Rolling Stone, Pitchfork, Billboard, Alternative Press, entre otros.