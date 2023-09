Connecturday 2023: precios, parqueo, actividades y toda la información que necesita saber

Todos los adeptos a los universos relacionados con la tecnología y los videojuegos se preparan para un emocionante encuentro en el Centro de Convenciones, los días 9 y 10 de setiembre. Por segundo año consecutivo, el Connecturday regresa a Heredia para ofrecer un espacio donde se pueden conocer a grandes estrellas de la cultura pop, competir y disfrutar de los más populares títulos de gaming.

Esta convención, que ha ganado renombre en la comunidad geek, promete superar las expectativas con una variedad de actividades, charlas y exhibiciones.

En Viva le ofrecemos una guía básica para prepararse y sacarle jugo a esta esperada convención, que celebrará su edición número 12. Acá le contamos.

Una legión de Spider-Mans y de Spider-Gwen se reunieron para una épica fotografía en la edición número 11 de la convención. Foto: Archivo (Cortesía)

¿Qué encontrará en el Connecturday? Copiado!

Esta es una convención sobre videojuegos y tecnología, la cual se desplegará por todo el Centro de Convenciones y contará con distintas estaciones para realizar torneos presenciales, a los cuales el interesado se inscribe el mismo día.

En total habrá 15 competencias diarias. Habrá torneos de Fortnite, Overwatch, Valorant, Mario Kart, Just Dance, entre otros populares títulos. Los premios en efectivo varían dependiendo de cada juego.

Dentro de ese despliegue, usted podrá conocer a los invitados que están para este año, con quienes puede tomarse una fotografía, pedirles un autógrafo y, sobre todo, conversar y hacerles saber su admiración.

Además, habrá dos tarimas de presentaciones donde habrá conciertos, paneles con los invitados, competencias de freestyle de hip-hop y charlas sobre tecnología y gaming.

El sim-racing (simulación de autos de carreras) es uno de los deportes electrónicos más valorados en el mundo. Habrá estaciones en el Connecturday. (JORGE CASTILLO)

El cronograma completo de actividades está en el sitio oficial connecturday.com, donde también puede descargar un app para realizar “misiones” dentro del evento y así concursar por premios.

Existirá una “tercera tarima”, la cual sería un ring de lucha libre, donde habrá demostraciones y peleas los dos días del evento.

Cabe destacar que este año habrá un torneo de cosplay dentro de esta convención. Se realizará la competencia para niños el sábado y la de adultos el domingo, donde habrá dos categorías: temática abierta y temática del videojuego League of Legends.

Aunado a esta agenda, habrá un despliegue de stands de comercios donde encontrará mercadería relacionada con videojuegos y cultura geek.

Habrá distintas instalaciones interactivas a lo largo del Centro de Convenciones. Todos los salones del recinto estarán ocupados con diversión y mercadería. (JORGE CASTILLO)

¿A qué hora se abren puertas? Copiado!

A las 9:30 a. m. para quienes adquirieron su entrada VIP, mientras que para el público general, los accesos están pactados a partir de las 10 a. m.

¿Cómo inscribirse en los torneos? Copiado!

Ambos días, a las 10 a. m., se realizará la inscripción para los distintos torneos. Cada visitante puede matricularse en un máximo de dos competiciones y, justo al momento de registrarse, se le dirá a qué hora deberá competir.

FIFA, el popular juego de fútbol, no faltará en el evento. Habrá espacios para competencia, así como instalaciones para divertirse con amigos. (JORGE CASTILLO)

¿Quiénes son los invitados de este año? Copiado!

El invitado principal del evento es Tony Baker, actor de voz que ha interpretado personajes como Joel en el premiadísimo videojuego The Last of Us (y que también apareció en la serie live-action que realizó HBO). Baker también dio vida al Joker en varios videojuegos de Batman.

También estará el actor Stefan Kapicic, conocido por haber interpretado al personaje Colossus en las películas del antihéroe de Marvel Deadpool. También es reconocido por dar voz a Nikolai en los videojuegos Call of Duty: Modern Warfare I y II. Además, Kapicic actuó como Casper en la serie Better Call Saul y su más reciente trabajo fue como Olgaren en la película El último viaje del Demeter (2023).

Las actrices Carolina Ravassa y Anjali Bhimani, actrices de voz para videojuegos, también tendrán su aparición durante los dos días de actividades. Ambas son reconocidas por su participación en el exitoso videojuego Overwatch, donde interpretan a los personajes Sombra y Symmetra, respectivamente.

Ravassa también es conocida por participar en juegos como Grand Theft Auto V y Gear Tactics, mientras que Bhimani ha prestado su voz en juegos como Fallout 76 y ha participado en series como Ms. Marvel, Bones y Los Soprano.

En el área del cosplay vendrá el artista D-Piddy, conocido por sus trajes de Deadpool; así como la cosplayer Akemikun, nominada este año al galardón de Esport Cosplayer of the year.

Finalmente, la cantante de pop Shihori, reconocida por componer temas para títulos como One Piece, Fairy Tail, Cowboy Bebop, My little Pony y Macross Frontier, también está invitada al evento y estará a cargo del concierto de cierre.

Troy Baker, es uno de los actores de voz más reconocidos del mundo 'gaming' gracias a sus trabajos en 'Metal Gear Solid V', 'Uncharted 4', 'Tales from the Borderlands', entre otros. Aquí aparece en la serie de HBO 'The Last of Us'. (Instagram)

¿Dónde puedo conseguir las entradas? Copiado!

Las entradas y paquetes de entradas ya están disponibles en specialticket.net y tienen precios especiales de preventa en todas sus modalidades. Actualmente, por ¢15.000 puede conseguir una entrada individual para un día, con la oportunidad de inscribirse en dos torneos. Por su parte, el boleto para dos días está en ¢18.000.

También existe un paquete familiar para 4 personas. En este caso, un día serían ¢45.000 y 2 días serían ¢54.000.

¿Cuánto cuesta el parqueo? Copiado!

El Centro de Convenciones abrirá su parqueo y tendrá un costo de $10. Además, si el recinto se llena, se extenderá el parqueo hacia el tercer piso del circuito comercial, por el mismo precio.