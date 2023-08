¡Connecturday 2023 tiene nuevo invitado!... y viene desde el universo de Deadpool

Connecturday, la gran convención de videojuegos y cultura pop, anunció a su último invitado internacional para esta edición, que se realizará el 9 y 10 de setiembre en el Centro de Convenciones en Heredia.

Se trata del actor Stefan Kapicic, conocido por haber interpretado al personaje Colossus en las películas del antihéroe de Marvel Deadpool. También es reconocido por dar voz a Nikolai en los videojuegos Call of Duty: Modern Warfare I y II.

Stefan Kapicic encarna al mutante Colossus, quien puede transformarse en metal. Foto: Cortesía Connecturday

Además, Kapicic actuó como Casper en la serie Better Call Saul y su más reciente trabajo fue como Olgaren en la película El último viaje del Demeter (2023).

Este actor alemán se une a una jugosa lista de invitados que se presentarán en la duodécima edición de esta convención, que tendrá como figura principal a Tony Baker, actor de voz que ha interpretado personajes como Joel en el videojuego The Last of Us (y que también apareció en la serie live-action que realizó HBO).

Por si fuera poco, Baker también dio vida al Joker en varios videojuegos de Batman.

Troy Baker hizo una aparición en la serie 'The Last of Us'. Curiosamente, él dio voz a Joel en el videojuego que inspiró la producción. Foto: Instagram (Instagram)

Las actrices Carolina Ravassa y Anjali Bhimani, actrices de voz para videojuegos, también tendrán su aparición durante los dos días de actividades. Ambas son reconocidas por su participación en el exitoso videojuego Overwatch, donde interpretan a los personajes Sombra y Symmetra, respectivamente.

Ravassa también es conocida por participar en juegos como Grand Theft Auto V y Gear Tactics, mientras que Bhimani ha prestado su voz en juegos como Fallout 76 y ha participado en series como Ms. Marvel, Bones y Los Soprano.

Anjali Bhimani es una actriz estadounidense de ascendencia india que da voz a la heroína Symmetra. Será su primera vez en el país. Foto: Cortesía Connecturday

En el área del cosplay vendrá el artista D-Piddy, conocido por sus trajes de Deadpool; así como la cosplayer Akemikun, nominada este año al galardón de Esport Cosplayer of the year.

Finalmente, la cantante de pop Shihori, reconocida por componer temas para títulos como One Piece, Fairy Tail, Cowboy Bebop, My little Pony y Macross Frontier, también está invitada al evento y estará a cargo del concierto de cierre.

“Esta edición de Connecturday estará llena de sorpresas para quienes amamos los videojuegos y la cultura geek alrededor del gaming. Hemos diseñado una experiencia completa que puede ser disfrutada por toda la familia o el grupo de amigos que se unan para venir y acompañarnos”, expresó Óscar Romero, organizador del evento.

Entre las actividades que encontrarán los asistentes habrá activaciones de marca, torneos de deportes electrónicos, photobooths, el concurso Cosplay Championship Series y más de 15 torneos diarios de videojuegos abiertos a los asistentes.

Carolina Ravasso presta su voz a la heroína mexicana-estadounidense Sombra, del videojuego 'Overwatch'. Foto: Cortesía Connecturday

¡Corra por su entrada! Copiado!

Las entradas y paquetes de entradas ya están disponibles en specialticket.net y tienen precios especiales de preventa en todas sus modalidades. Actualmente, por ¢12.000, puede conseguir una entrada individual para un día, con la oportunidad de inscribirse en dos torneos. Por su parte, el boleto para dos días está en ¢16.000.

Para conocer la agenda de actividades y el resto de paquetes de entradas puede ingresar a connecturday.com.