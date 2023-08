Luis Miguel en Costa Rica: Estas son las canciones que interpretaría en su concierto

Este lunes 7 de agosto, Luis Miguel confirmó que visitará Costa Rica en el 2024. El show está previsto para el 8 de febrero.

Con el anuncio oficial del cantante mexicano, surge la interrogante: ¿cuáles canciones va a cantar en su concierto?

Si bien todavía es muy pronto para tener una respuesta certera, sus recientes conciertos en Argentina dan pistas de cuáles temas podrían formar parte del repertorio de ‘El Sol’ en el país.

La última vez que Luis Miguel se presentó en Costa Rica fue en el 2019. (AFP)

Por ejemplo, éxitos como Será que no me amas, Hasta que me olvides y Suave serían de las primeras canciones que sonarían en el espectáculo, del que todavía se desconocen mayores detalles.

Para la mitad del concierto quedarían canciones como Tengo todo excepto a ti, Entrégate y La bikina. Así como algunos covers como No sé tu (Armando Manzanero) y Si nos dejan (José Alfredo Jiménez).

Luis Miguel - Tú solo tú | En vivo desde el Estadio Nacional

Para el cierre de la velada, Luis Miguel podría interpretar, entre otras, La incondicional, Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol.

El repertorio incluiría más de 30 canciones.

La última vez que Luis Miguel se presentó en Costa Rica fue en marzo del 2019, como parte de su tour ¡México por siempre!, en el Estadio Nacional.

A continuación, un playlist para que pueda ir preparándose para el concierto.