Luis Miguel en Costa Rica: Entradas para su concierto saldrán a la venta el 15 de agosto

El cantante mexicano Luis Miguel regresará a Costa Rica el 8 de febrero del 2024, para presentar un concierto como parte de su gira por Latinoamérica Tour 2024.

El espectáculo será producido por One y tendrá lugar en el Estadio Nacional, a partir de las 7 p. m.

“Es uno de los artistas más exigentes y estrictos con los que hemos trabajado”, afirmó Juan Carlos Campos, productor del espectáculo, quien detalló que al intérprete le gusta que su camerino esté lleno de rosas blancas.

Luis Miguel en Costa Rica: productora pondrá a la venta 38 mil boletos

Para este concierto solamente se habilitará una fecha y se estima que se pondrán a la venta cerca de 38.000 boletos.

Las entradas costarán ¢29.500 en Gradería Sur; mientras que en Gramilla valdrán ¢34.500; en Sombra ¢39.500; en Platea VIP ¢54.500; y en Balcón VIP el costo de los boletos será de ¢65.500.

Además, las entradas en el sector Oro numerado costarán ¢49.500; en Platinum numerado ¢69.500; en Diamante numerado ¢125.500; y, finalmente, en la zona La incondicional, los boletos costarán ¢150.000.

Eso sí, tome en cuenta que a los boletos hay que sumarle los cargos por servicio.

Las entradas estarán disponibles por medio de la página web www.eticket.cr, y en conferencia de prensa, Campos dio a conocer que las entradas saldrán a la venta el martes 15 de agosto en preventa para clientes de las tarjetas American Express, hasta el 17 de ese mes.

Luis Miguel cantará en Costa Rica en el 2024, en un concierto muy esperado por sus seguidores ticos. Instagram

Posteriormente, del 18 al 20 de agosto será exclusiva para clientes BAC; y, a partir del 21 de agosto, la venta de boletos será para todo tipo de tarjetas.

Además, el 21 de agosto se habilitará una boletería física en el centro comercial Oxígeno, en Heredia, para quienes no pueden comprar por medio de la web. En total serán unos 7.000 boletos.

“Para nosotros poder traer a Luis Miguel es un logro más como productora. Y la gente puede esperar uno de los mejores conciertos de la carrera de Luis Miguel, en una de las mejores etapas de su vida”, afirmó Campos.

Esperado ‘show’ Copiado!

El lunes 7 de agosto, el intérprete de éxitos como La Incondicional y Tengo todo excepto a ti dio a conocer por medio de sus redes sociales su gira completa por Latinoamérica. Costa Rica, para alegría de sus fans ticos, figuraba entre los nombres.

La última vez que El Sol cantó en territorio tico fue en marzo del 2019, en el Estadio Nacional. Para esa ocasión, el cantante mexicano visitó el país como parte de la gira ¡México por siempre!, y se presentó ante más de 33.000 personas.

Será que no me amas, Hasta que me olvides y Suave serán parte de los temas que El Sol cantará en el país.

Como parte de esta gira, Luis Miguel también se presentará en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos.