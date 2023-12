Latin Fresh: ‘Para mí el segundo país que hizo reggae en español se llama Costa Rica’

El panameño Latin Fresh marcó a Costa Rica con el sabor de su reggae. Fue parte de la oleada disruptiva del género en aquellos años, gracias a canciones como Tranquilo y Ella se arrebata, pero también marcó la pauta para nuevos artistas.

Ese legado, justamente, es el que este sábado 9 de diciembre se honrará en un espectáculo cargado de recuerdos y mucho baile: el festival Back to the 90′s, que tiene como sede el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Además de Latin Fresh, por el escenario pasarán grandes exponentes de la música latina de esas épocas, como Jimmy Bad Boy, Joysi Love, Big Boy, Comando Tiburón, Huey Dunbar, Magic Juan, Los Rabanes y el costarricense Tapón. Es decir, la fiesta está asegurada.

A propósito de su nueva visita a nuestro país, Latin Fresh habló con La Nación en una entrevista virtual, en la que aprovechó para recordar los buenos tiempos que pasó en suelo tico, a sus amigos de la música nacional y también para hablar sobre la nueva oleada urbana.

El panameño Roberto de los Ríos Reyes, conquistó al público latino como Latin Fresh. Él se presentará en el concierto 'Back to the 90's' en Parque Viva. (Facebook)

-¿Qué expectativas tiene de esta nueva visita a Costa Rica? Copiado!

-Siempre he considerado a Costa Rica un país muy especial para mí y para mi carrera, porque básicamente fue uno de los primeros lugares que me certificó como artista internacional. Obviamente, disfruto de todas sus bondades, que van desde el cariño de la gente, el clima y hasta la comida.

“Es un privilegio poder volver y saludar y, como decimos, hacer un revoltillo en el cerebro y en la memoria para que recuerden esos buenos momentos que pasamos juntos y que forman parte de nuestra infancia, de nuestro desarrollo”.

-Este encuentro es muy interesante porque vamos a revivir lindas épocas. ¿Cómo se siente de tener esa oportunidad de ser parte de la historia del público? Copiado!

-¡Cómo añoramos esos tiempos! En ese momento éramos número uno y básicamente yo no daba abasto viajando por aquí y por allá. Seguimos en la misma, pero no con la misma intensidad. Le digo a mi mánager que no se preocupe, que no solo a nosotros le están cayendo los años, sino a la gente que bailó nuestra música. Ahora toda esa gente tiene su propia familia y más responsabilidades, así que no la rumbea tanto como antes, pero de vez en cuando les gusta un vacilón.

”A mí me ha tocado cantar a una quinceañera y después cantar en su boda o en su baby shower, 15 años después. La experiencia es innegable y no me pueden eliminar porque estuve ahí y formo parte de esas historias”.

-¿Cómo visualiza el desarrollo del concierto? Copiado!

-Básicamente tendrá mucha energía, mucha adrenalina. Quiero vacilarme ese momento con la gente, que recuerden esa experiencia que vivimos hace años. Eso va a ser una bomba.

-Hay mucha influencia en Costa Rica de la música panameña y más en los 90, ¿qué tan importante es este trabajo en conjunto de los países para aportar a la cultura? Copiado!

-La gente dice que el reggae en español nació en Panamá y que Puerto Rico lo profesionalizó, lo llevó a otro nivel y está bien, pero lo que yo digo siempre, pa’ que todos ustedes sepan, es que el segundo país que hizo reggae en español se llama Costa Rica; incluso antes de todo este desarrollo que tuvo en Puerto Rico. Yo siempre tengo eso claro y trato de transmitirlo sin caer en peleas. Por eso, para mí, regresar a Costa Rica y encontrarme con muchos de esos personajes que formaron parte de toda esta locura, es muy chévere.

-Hablamos de Tapón, de Banton y Ghetto, de Toledo... Copiado!

-Tú sabes... de Ragga by Roots, de todos ellos. Esos para mí son todos mis hermanos porque compartimos tantas cosas bonitas.

-Ya que menciona las raíces, ¿qué opina de cómo se ha desarrollado la música urbana, hablando del reggae, el rap, el reguetón? ¿Cómo ve usted la escena desde su perspectiva de pionero? Copiado!

-Cuando yo estaba marcando en puestos de popularidad y saliendo de Panamá, había cosas que no eran de mi completo agrado y que no tenían mi aprobación, pero en el camino tú empiezas a entender que cuando entras al estudio y preparas una canción, hay gente que dice que no le gusta o no le impacta. Sin embargo, es al público al que le tiene que gustar.

“Eso pasa con la música urbana, hay cosas que no me gustan, pero me llevan a la conclusión de que este género se mantiene vigente, tan exitoso y con tan buenos exponentes que lo que es maluco no es suficiente para tumbar la gracia que tiene”.

Latin Fresh sigue metido fuertemente en su carrera artística. Como artista sigue produciendo música y parte de sus éxitos los interpretará en el concierot 'Back to the 90's' en Costa Rica. (Facebook)

-En su momento recibió críticas y también intentos de censura, como sigue pasando en la actualidad... Copiado!

-La música sabe cuáles son los momentos de cada sociedad, de cada ciudad, de cada país; entonces a mí, en mi tiempo, me decían que mis canciones incitaban a la violencia, pero yo decía que mi música era el resultado o un reflejo de mi vivencia.

“Nosotros como compositores e intérpretes nos alimentamos de lo que vemos, por ejemplo, puedo hacer una canción sobre lo que pasa en el Medio Oriente y no tengo que estar presente, pero igual lo hago porque me impacta. Reconozco también que hay un impacto, hay una influencia sobre todo en las generaciones menores”.

Detalles del Back to the 90′s

La organización del espectáculo Back to the 90′s recomienda a los asistentes llegar temprano para disfrutar toda la experiencia.

En Parque Viva se dispone de parqueo privado, además habrá personas encargadas de ayudar al público a ubicar sus vehículos. El valor del servicio del estacionamiento es de ¢6.000 (carros) y ¢3.000 (motocicletas). Se puede pagar con tarjeta, en efectivo o dispositivos Compass.

También habrá venta de comidas y bebidas con variedad de Foodtrucks, así como activaciones de marcas que regalarán premios entre los visitantes.

Si viaja a Parque Viva en vehículo propio o transporte privado puede llegar por ruta 27, ruta Próspero Fernández, por Alajuela o Belén. Solo es necesario que escoja alguna de las opciones en la aplicación Waze. Le recomendamos que ingrese las palabras claves “Parque Viva” en la búsqueda de la aplicación, y elija la opción que mejor se ajuste a sus preferencias, ya que puede encontrar las direcciones directas a los Accesos 1, 2, 3 y 4.

En caso de que vaya en transporte público (bus) hay dos opciones. La primera es la línea Tuasa que va hacia Alajuela. Estos buses se toman en la terminal ubicada al costado norte del parque La Merced, en San José; hay que bajarse en la última parada y tomar el autobús que va hacia Rincón Herrera, que llega a la parada de Parque Viva.

Aún quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios van desde los ¢22.500 hasta los ¢45.500. Para los clientes de las tarjetas BAC hay opción de pagar los boletos con Tasa Cero.