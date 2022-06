Big Boy: ‘Me emociono cuando veo a chamacos cantando ‘Mis ojos lloran por ti’'

Cuando la canción Mis ojos lloran por ti de Big Boy conquistó Latinoamérica, junto a Ángel López, el rapero puertorriqueño apenas tenía 21 años, aunque ya había cosechado éxitos con piezas como ¿Dónde están?. Sin embargo, la canción que lo llevó al reconocimiento internacional fue esa que a lo largo del tiempo ha puesto a varias generaciones a rapear Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi...¡Girl! Mis ojos lloran por ti.

Este sábado 25 de junio, en el Imperial Flow Fest que se realizará en Pedregal, el puertorriqueño volverá a Costa Rica para interpretar una vez más esa pieza que marcó su carrera, así como la infancia y la juventud de muchos. Lo más curioso es que estará en el escenario junto a su colega Ángel López, la voz que cantó el coro de Mis ojos lloran por ti.

Aunque en Costa Rica se ha escuchado poco, la carrera de Big Boy sigue activa. Pronto estrenará un tema. (Cortesía)

En la historia de Big Boy y la canción, solamente dos veces la ha interpretado junto a López. La primera vez fue en 1998, en Los Ángeles, California; la segunda en marzo de este 2022 en Puerto Rico y, para quedar para la historia, la tercera será este sábado en suelo costarricense.

“No he tenido la oportunidad de hablar con Ángel antes de esta presentación, pero es algo que sale espontáneo. Vamos para Costa Rica con toda esa energía tremenda. Cantaremos este tema para que la gente lo disfrute con los dos en tarima”, dijo Big Boy en entrevista virtual con Viva.

Desde su natal Puerto Rico, donde reside, el artista habló sobre su carrera, lo que ha hecho en los últimos años y, además, de lo que para él significa el mayor éxito de su carrera.

Big Boy ya ha visitado Costa Rica en otras ocasiones. Recuerda con mucho cariño un concierto que dio iniciando su carrera, allá por 1994. “Es un país hermoso, muy bonito. Las veces que he ido siempre me han tratado muy bien, la he pasado muy bien”, dijo el cantante, recordando que quedó fascinado después de visitar una reserva biológica.

Después de esa visita rememoró cuando estuvo junto a Becky G, en un concierto masivo en las fiestas de Palmares, en el 2019.

“He tenido una gran aceptación de parte de Costa Rica. Desde mis inicios ellos adoptaron mi música, no solo con el disco Mis ojos lloran por ti, sino también para atrás. Las veces que he ido allá lo he notado, he visto la reacción como corean mis canciones, como disfrutan y como interactúan conmigo. Es una energía cada vez que voy a Costa Rica, es algo que tengo muy presente”, afirmó.

Big Boy se ha mantenido activo en la música. Dice que realiza constantes conciertos como el que ofreció recientemente en Texas y en México. En temas de producción próximamente estrenará el tema Hot.

“Es un reguetón bien movido y bien bueno, sin perder la esencia, pero algo más actualizado. El video sé que les va a gustar mucho”, dijo.

“No me he bajado (de la música), siempre he tenido el oído puesto en todo lo que está ocurriendo, con los talentos nuevos y como va corriendo el mercado. Ahora la música está más rápida, antes un tema podía estar un año pegado y ahora no, porque si un tema está bien bien pegado solo está un mes o dos como máximo”, agregó.

El artista prometió que su concierto en el Imperial Flow Fest estará lleno de buenos recuerdos y buena vibra para que el público goce y la pase bien. “Vamos a pasar un rato agradable. Vamos a compartir tarima con los nuevos como Myke Towers o Jay Wheeler, vamos a estar con la nueva generación en una pelea sana. Sé que el público lo va a disfrutar mucho”, enfatizó.

En el video de 'Mis ojos lloran por ti' Big Boy luchaba por el amor de una jovencita. (Captura de video)

-Usted fue uno de los pioneros del género urbano en español. ¿Cómo fue el trabajo en esos inicios?

-Yo diría que fue algo bien cuesta arriba, porque también estábamos compitiendo con los géneros de música tropical como la salsa y el merengue que eran los platos principales de lo que estaba en ese momento. El reggae en español tenía un público caliente, la gente estaba adaptándose un poco aunque el género no tenía una definición como tal. Todo fluyó desde los sonidos de África y el dancehall de Jamaica, que lo extrae Panamá y, más adelante, Puerto Rico le empieza dar color a lo que después se llamó reguetón, fue todo un proceso para llegar a las masas.

-¿Cómo analiza la propuesta y la producción que tiene el movimiento en la actualidad?

-Todas esas plataformas han ayudado bastante al desarrollo, pero yo digo que ayuda en una parte y en otra no, porque hay momentos donde se queda todo como si fuera algo prostituido, como que todo está tan accesible que no hay esa hambre de antes cuando un artista iba a lanzar su disco que la gente hacía filas enormes en las tiendas. Ya no se da porque inmediatamente sale una canción la tienes en tu teléfono, todo está tan rápido que hace un poco de bien y un poco de mal a la misma vez.

El puertorriqueño Ángel López cantará con su colega Big Boy el tema 'Mis ojos lloran por ti'. (Cortesía)

-En el caso de Mis ojos lloran por ti, ¿qué tiene esta canción para haber perdurado en el tiempo?

-No tengo la respuesta para eso, es algo increíble como ha ido de generación en generación. Es un tema que no ha muerto, un tema que sigue vigente. Mis ojos lloran por ti todavía suena en emisoras en programación regular, también en Tik Tok sigue siendo parte de una juventud que viene creciendo y que no es de mi época. Cuando voy a presentaciones me emociono cuando veo a chamacos jóvenes cantando Mis ojos lloran por ti; cómo la corean, cómo la viven, es algo increíble. Es un tema que ha ido corriendo en diferentes etapas de la música.

-Hay algo muy interesante en la canción y es la estrofa que rapea, es muy complicada, pero el público se la sabe de principio a fin...

-Ese es un punto muy importante, porque normalmente la gente se aprende los coros y lo que llamamos chanteos o rap casi nunca. Pero en este tema las dos cosas fueron parte importante para la gente. El trabalenguas es rápido y he visto cantidad de videos que me ponen de karaokes de personas cantándolo. Me sigo sorprendiendo de que se saben toda la canción.