Imperial Flow Fest: uno a uno de los invitados a la gran fiesta de la música urbana

Está todo listo, bien planeado y con grandes expectativas por parte del público para el evento Imperial Flow Fest, la gran fiesta de la música urbana que se realizará el domingo 25 de junio en el Centro de Eventos Pedregal. Los invitados son muchos y de gran renombre en el género; artistas nacionales e internacionales serán los encargados de poner a bailar a más no poder al público que los vaya a ver en el evento.

De acuerdo con Don Stockwell, uno de los productores en compañía de Asier Isusi y Alonso Acuña, la producción promete un evento bien organizado y con muchas facilidades para los asistentes.

“Los productores fuimos a ver el festival Baja Beach en México para ver las ideas e implementarlas en un festival en Costa Rica donde todo se concentre en la experiencia del público. Vimos la oportunidad de hacer el evento con artistas que no han venido a Costa Rica como Jay Wheeler”, explicó Don Stockwell.

Sobre las amenidades y facilidades que presentará el Imperial Flow Fest para el público tico hablaremos más adelante. Primero vamos a hacer un repaso por el line-up de artistas que se presentarán en el festival, quienes llegarán al escenario a dar grandes sorpresas.

Internacionales

Myke Towers: Joven estrella de la música puertorriqueña que llegará a rapear sus canciones a nuestro país. Towers de 28 años ha liderado listas de popularidad gracias a colaboraciones con grandes nombres de la música como Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Farruko y Camila Cabello.

Desde sus inicios, la carrera de Towers recibió un gran apoyo en plataformas sociales como SoundCloud e iTunes, donde colocó sus primeros temas, piezas que recibieron el beneplácito del público de su natal Puerto Rico y que pronto llamaron la atención de una audiencia más internacional.

Su disco debut Easy Money Baby se lo dedicó a su hijo Shawn, después llegó el álbum Lyke Myke (2021) con el que ha logrado más reconocimiento internacional.

Si se da, Bandido y Diosa son algunas de las canciones que el boricua podría cantar en nuestro país.

Myke Towers comenzó su carrera musical en su natal Puerto Rico en el año 2014. Foto: Archivo.

Jay Wheeler: El puertorriqueño llega por primera vez a Costa Rica con varios éxitos en su bolsillo. Alcanzó la fama en el 2018 con el tema Por tu culpa, su propuesta de corte romántica y su voz poco a poco fueron conquistando seguidores hasta que el productor DJ Nelson (pionero del reguetón en Puerto Rico) lo escuchó y le propuso trabajar juntos.

De esta dupla se publicaron los temas Te soñé y Otra noche más, que después dieron paso a Platónico, el primer disco del cantante. En poco tiempo el artista se ha posicionado en el gusto de los fans y sus reproducciones en plataformas digitales son de envidiar.

Wheeler viene acompañado precisamente DJ Nelson, así como la mexicana Erubey y el cubano Kendaya. Esta presentación en suelo costarricense representa el primer concierto del boricua en Latinoamérica. Llega a la región con dos álbumes publicados este año: De mi para ti y El amor y yo.

Myke Towers junto a Jay Wheeler colaboraron en La curiosidad, uno de los éxitos más grandes de la música urbana reciente.

'Por tu culpa', canción del 2018, fue la que puso a Jay Wheeler en el ojo público. Foto: Archivo.

Big Boy: ¿Quién no recuerda la canción Mis ojos lloran por ti? Pues la voz que la hiciera famosa a mediados de los años 90 se unió al Imperial Flow Fest para remover los recuerdos de toda esa generación que creció escuchando las primeras notas de la música urbana que llegaba a nuestro país desde Puerto Rico o Panamá.

En su carrera publicó nueve discos, el último de ellos en el año 2005. Aunque en tiempos recientes no ha sonado tanto, el intérprete de 47 años ha seguido activo en presentaciones musicales y su agenda lo traerá a nuestro país para cantar sus éxitos, entre ellos el recordado Mis ojos lloran por ti junto a Ángel López (ex Son By Four) con quien hizo famoso el tema.

Big Boy tuvo un gran pegue en los años 90 cuando la música urbana latina apenas estaba dando sus primeros pasos. (Cortesía)

Ángel López: Puerto Rico alimenta fuerte al evento con la presentación de varios artistas nacidos ahí, uno de los más experimentados es Ángel López quien alcanzó fama al ser cantante del grupo Son By Four, con la canción A puro dolor y el dueto con Big Boy el puertorriqueño fue muy reconocido en nuestro país.

Después de dejar la agrupación que lo llevó a la cima del éxito, el intérprete ha trabajado como solista pero también ha grabado algunas colaboraciones con otros colegas. Aunque ha reconocido en varias entrevistas que A puro dolor lo llevó a un punto muy alto en su carrera, no quiere amarrarse al pasado y sigue dándole promoción a canciones propias como El amor y el odio, Hasta cuándo y Más de mi.

El puertorriqueño Ángel López recordado por su paso por el grupo Son By Four, siguió su carrera como solista. (Cortesía)

Beéle: Este joven de apenas 19 años ha sido toda una sensación en Colombia y de ahí, al mundo. El también compositor empezó su historia con la escritura de canciones desde muy pequeño, a eso de los 10 años.

En tiempos recientes el nombre del colombiano ha sonado fuerte entre el gusto del público de la música urbana por temas como Enchulao, Si te interesa, Solo o la canción que lo puso en el radar: Loco.

En entrevista con Viva, el joven colombiano se mostró muy emocionado por visitar por primera vez Costa Rica y ser parte de este encuentro artístico. “Es chévere, increíble que pasen estos festivales. El público va a pasarla muy bien y nosotros vamos a compartir con ellos y otros artistas. Es un mundo de experiencias muy chévere, es importante que haya momentos así en el año porque estos festivales le dan grandes opciones al público”, dijo el artista.

Beéle llega por primera vez a Costa Rica desde Colombia para presentarse en el Flow Fest. (Cortesía)

Nacionales

Por supuesto que en una fiesta tan grande como la que será el Imperial Flow Fest la música costarricense no podía faltar. Los artistas nacionales son de gran importancia para el desarrollo del encuentro y para el disfrute del público.

Para la organización los artistas criollos tienen el mismo peso en tarima y por lo tanto en las facilidades que la producción les brindará para que den lo mejor en sus presentaciones.

“Al artista nacional siempre hay que darle su lugar. Costa Rica no tiene nada que envidarle al mundo, tenemos a grandes DJ y a cantantes de renombre que son de primera categoría”, dijo Stockwell.

La experiencia y la buena vibra de Tapón pondrán el sabor costarricense al Imperial Flow Fest.

La música será continua en el festival, solo habrá una tarima y entre concierto y concierto los DJ serán los encargados de mantener los ánimos del público al máximo. Los invitados en las mezclas son DJReggae Town, DJ Gupi, DJ Adrián, DJ Uriel Badilla, DJ José Fuentes, In Be Twin y Fer Coblentz.

Los solistas que subirán al escenario mezclan experiencia y juventud. Elouane y Dani Maro llegarán con todo ese ímpetu que da la juventud mientras que Tapón y Banton con sus extensas y grandes trayectorias demostrarán la experiencia en sus shows.

Una de las noticias más sonadas y esperadas del festival es la confirmación de que Bryan Ganoza también será parte del line-up. “El público lo pidió y nosotros escuchamos. Su presentación va a dar mucho de qué hablar. Estará en escenario entre 15 y 20 minutos, cantará unas tres canciones y estamos seguros de que va a darlo todo en la tarima. Lo apoyamos con una buena producción, será algo nunca antes visto”, agregó Stockwell.

Además, como sorpresa la productora Way Up CR tendrá un set de artistas nacionales que inician sus carreras en la música tica.

Amenidades

La producción tiene todos sus esfuerzos enfocados en que el público que asista al Imperial Flow Fest disfrute de una experiencia integral que abarca la música, el entretenimiento, la seguridad y, por supuesto, la diversión.

Con una amplia trayectoria en la música nacional, Banton dará lo mejor de su repertorio en la tarima del Imperial Flow Fest. (Archivo/Cortesía)

Las entradas están a la venta en el sitio www.smarticket.net, los precios son ¢83.100 en Área VIP Diamante, ¢49.200 en Flow Fest de pie y ¢37.900 en Gramilla de Pie. Estos precios son finales e incluyen impuestos y cargos. El evento solo para mayores de 18 años.

“Nos reunimos estos tres productores para darle un sello de calidad al evento. Hemos oído críticas, quejas, comentarios y sugerencias del público sobre todo tipo de producciones y queremos darles la mejor experiencia”, aseguró el productor.

La organización adelantó que la tarima presentará un concepto de realidad aumentada gracias a la proyección de video mapping en toda la estructura en la cual también habrá cataratas de fuego.

Para aquellos que lleguen desde temprano habrá promociones de cerveza a ¢2.000 (de 1 a 4 p. m.). Agregó que para la compra de comidas y bebidas se podrá pagar directamente en los puestos (en efectivo o con tarjeta).

La seguridad es otro punto importante en el Imperial Flow Fest. Dentro de las instalaciones de Pedregal habrá varios puestos de seguridad y una amplia cantidad de agentes para cuidar del público.